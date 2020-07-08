以前學校都沒冷氣…他疑現在小孩體質差 歷年變化曝光：真的比較熱

台灣自從入夏以來頻現高溫，大人小孩都苦不堪言，為讓學生安心受教，行政院長蘇貞昌宣布2022年夏天前，全國中小學教室全面裝設冷氣，並由中央補助國中小電費，減輕家長及地方政府負擔。大手筆政策預算一出便引起熱議，有人質疑小時候學校根本沒冷氣還是能好好上課，是現在小孩的體質越來越差嗎？

行政院長蘇貞昌昨（7日）在白河訪視學校時宣布，將花兩年時間為全國中小學校教室裝設冷氣，高額預算、電力增加等問題成為眾人討論重點。但有網友回想童年，教室裡沒有冷氣，只有天花板上髒髒的電風扇，天氣熱時就去福利社買冰水、冰棒，或把褲管捲起來消暑，讓他懷疑到底是真的天氣越來越熱，還是現在小朋友的體質不如以往？

對於他的問題，網友們立刻表示「以前哪有這麼熱」、「以前不會天天熱到35度以上」、「以前30度就算高了」、「20年前31度是高溫，現在36-37是高溫，說現在小孩不耐熱」、「以前冬天一直冷，現在連冬天也熱死」，還有人表示「家裡長輩說以前春天早晨會結霜的」。但也有人反駁氣溫化並不大，「不是有人看過近幾年溫度趨勢，以前根本沒落差太大嗎」、「一堆憑感覺的，先去查查中央氣象局的記錄好不好」、「人類生活條件改變導致習慣改變才是真的」、「以前要開始熱的時候就放暑假啦」。

到底哪一方才是正確的呢？據科技部「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台」圖表顯示，台北歷年5月平均溫度雖是緩慢上升，但到2008年至2018年可明顯看出溫度增加速度加快，10年內增溫約2度。而據《聯合報》2019年「當寶島變熱島」專題中指出，由於都會區人口聚集、開發密度高，會使市中心溫度比周邊還高近1度，2018年時更有連續10天高溫超過36度，改寫120年來的紀錄。可見雖然整體平均溫度長期看來增溫並不明顯，然而近年來因「熱島效應」影響，夏天確實比過去熱得多。

臺北測站歷年五月平均溫度紀錄暨升溫趨勢圖。（資料來源：中央氣象局、TCCIP重新繪製） 圖／翻攝自TCCIP網站

從台北與淡水歷年平均溫度走勢可看出，台北市開發密度越高，兩地溫差越大。 圖／翻攝自《聯合報》「當寶島變熱島」專題

面對越來越熱的天氣，眾網友也提供自己小時候的消暑良方：「營養午餐的冰湯」、「帶扇子自己搧，體育課自己用毛巾沾水擦身體」、「拿墊板當扇子吹」、「不就是玩水嗎？國中小愛掃廁所就是這原因啊」、「去穿堂吹風，以前國小連飲水機都沒有」，也有人回憶兒時表示小時候最討厭聽到老師講的一句話就是「心靜自然涼」。