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中小學裝冷氣…地方建議分年逐次、高樓層先裝

聯合報 / 採訪中心記者／連線報導

行政院長蘇貞昌宣布兩年後班班有冷氣，但因地方政府也要負擔部分經費，多數縣市都表示配合，希望裝設速度加快，但「若中央若能提高補助比例，甚至全部埋單，更樂觀其成。」台南市長黃偉哲建議讓日照較多的南部縣市或最高樓層先裝設，分年逐次加裝冷氣。

台中市盧秀燕表示，各校裝設冷氣是當務之急，台中還缺十五億，如果蘇揆兩年內可做到，她大大按讚。由於台中市財力等級屬第三級，可以獲中央百分之八十八補助，教育局副局長劉火欽表示，市府負擔相對減輕許多，可配合中央，盡快全面為國中小裝設冷氣。

新竹縣長楊文科指出，竹縣中小學全面裝冷氣經費約為八億元，其中三億元為冷氣機體費用，五億元為電力改善工程費用，依照財力分級，可獲約六至七億元補助，地方配合款約一億餘元，將請教育處編列預算，用最快速度完成全縣中小學冷氣裝設。

新北市財政等級第二級，可獲百分之八十五、約廿二億補助，市府另須自籌四億，教育局表示，會全力配合完成國中小普通教室冷氣裝設，但若中央能增加補助比例，降低各縣市籌措財源負擔，更樂見其成。

台南市長黃偉哲表示，蘇揆承諾經費沒問題，那地方就加速推動，不過可能要分批來做，例如日照較多的南部縣市或最高樓層先裝設，一步到位難度頗大，分年逐次加裝冷氣的可能性比較高。他說，台南很多老舊教室，電力無法負荷，光是改善電力系統恐怕就要花不少時間。

花蓮縣代理教育處長饒忠說，花蓮一百廿五間國中小學班班有冷氣約需二億三千七百萬元，縣府財力無力負擔，若中央願意埋單，當然樂觀其成，但未來還有維修保養花費，也要考慮。

金門縣國中小十年前就都有安裝冷氣，電費由縣府支出，教育處表示，希望能爭取前瞻經費升級校園老舊管線系統，避免因無法負荷用電量導致短路。

雲林縣教育處表示，全縣一百八十四所國中小，超過三分之二都需要做全面電力系統改善，地方負擔經費部分等周四參與教育部會議後，會再細編預算，因為費用龐大，縣府會評估是否以分階段方式改善工程。

教育局 黃偉哲 台中市 教育部 盧秀燕 蘇貞昌

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