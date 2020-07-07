行政院推國中小裝冷氣 楊明州：大幅減輕負擔
行政院長蘇貞昌宣布2年內全速推動國中小裝設冷氣。高雄市代理市長楊明州今天感謝這項政策將大幅減輕市府財政負擔。高雄市裝設冷氣的國中小學有134校、還有223校未安裝。
楊明州對行政院將祭出補助表達謝意，並表示這將大幅減輕地方財政負擔，市府將全力爭取補助；另市府也會站在協助學校立場，針對電力改善工程招標不易偏鄉小校，加速協助完成安裝。
高市府發布新聞稿表示，高雄全市國中小冷氣分4年裝設，去年已裝34校，今年將裝完100校、110年107校、111年116校，目前已完成裝設學校比例約4成。
依高市教育局按各級學校班級數的推估，未來兩年所需電力改善費用約新台幣5億元、冷氣機安裝費用6億元；1年電費約5600萬，共計11億5600萬。
行政院長蘇貞昌今天宣布全國國中小學不分城鄉加裝冷氣。依中央規劃，將於2022年夏天前投入323億元，讓中小學全面完成電力系統改善及冷氣安裝。其中，教室電力系統改善預估經費230.3億元；冷氣裝設及汰換預估92.7億元。
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