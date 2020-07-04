文化部：持續查處駐台10陸媒 不涉內容審查

文化部昨天指出，經相關主管機關主動查證，中國大陸媒體「東南衛視」兩名記者除在台製作節目，並親自擔任主持人，與當初申請入台許可的採訪工作範圍明顯不符，依規定廢止其記者證，被要求昨天上午離境。

目前開放駐台的中國大陸媒體包括新華社、人民日報、中央電視台、福建東南衛視、廈門衛視等十家媒體、廿四名記者，扣除昨天違規離境的兩名東南衛視記者，還剩下廿二名對岸媒體記者駐台。文化部表示，向來尊重、保障新聞自由，但對於部分陸媒行為與來台目的不符情事，將持續依法查處，瞭解有無違法情形。

文化部指出，中國大陸媒體駐台，須依規定由移民署核發入台許可證，文化部再配合核發記者證，並與陸委會等機關，持續關注陸媒實際採訪行為是否相符申請目的，但不會涉入新聞與言論內容審查。

文化部表示，原本就會關注駐台陸媒採訪行為是否與申請入台目的一致，這次是經主動查證後，發現該兩名記者除在台設有演播室（攝影棚）、製作節目，並親自擔任主持人，明顯違反申請入台許可工作範圍，因此廢止記者證，限三日內離境。

文化部解釋，六月卅日以正式公文通知東南衛視限期改善，並副知移民署，因該兩名記者原核發記者證分別至六月卅日及七月二日到期，因此依規定不再續發記者證，並由移民署停止核發兩名記者自七月三日起的入境許可。

除這次風波，二○一八年東南衛視前駐台記者葉青林再申請入台採訪遭拒，陸委會當時理由是葉在報導花蓮地震時散播不實言論。