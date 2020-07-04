快訊

宜蘭議員深夜出海「保釣」 遭海巡攔阻勸離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／狂打反中牌 民意恐變民粹

聯合報 / 本報記者蔡晉宇
陸媒東南衛視兩名駐點記者艾珂竹（左）及盧嬙（右）因違反規定，被要求昨日離境。記者鄭超文／攝影
陸媒東南衛視兩名駐點記者艾珂竹（左）及盧嬙（右）因違反規定，被要求昨日離境。記者鄭超文／攝影

東南衛視案，蔡政府快刀斬亂麻，將兩位大陸記者限期離境，行政院長蘇貞昌更下結論「剛好而已」。在反中氛圍下，相關單位評估過，如此將獲得多數台灣民意支持，但民意與民粹往往只是一線之隔，且事關最敏感的兩岸神經，政府找陸媒開刀示警，難保不會激起反效果。

東南衛視記者遭逐 蘇揆：剛好而已

仗著民意大打反中牌，也反映在蘇揆對此事的態度，「剛好而已」講得趾高氣揚，但至今兩位記者到底製播什麼統戰節目、講什麼不該講的話，行政單位卻沒人說得清，僅以不符申請目的為由，難怪當事人不服氣。

若兩位陸媒記者真踩了國安紅線，被限期離開實屬合理，但政府也該向人民說明全貌，否則「中共同路人」的大帽子一扣上去，就要趕人出境，台灣的民主恐怕也會被打上問號；許多上過東南衛視的來賓都被綠營網友鎖定、肉搜，台灣向來自豪的言論自由在此事件也面臨檢驗。

陸委會主委陳明通在國際關係課堂上總會提到「敵意螺旋」概念，原本矛盾的雙方，若有一方先出招刺激對方，勢必引發更大的敵意反制，如此惡性循環下去，最終將導致關係緊張。這個概念，曾任陸委會主委的蔡英文總統，一定比任何人都清楚。

水能載舟亦能覆舟，順著民意打順手牌，是最容易卻也是最危險的事。這次蔡政府為滿足國內反中民意，不惜拉高分貝與對岸叫板，不僅激化兩岸關係，更恐進一步讓民意變民粹，陷入未來被這股力量綁架的敵意漩渦中。

大選已結束，該用兩岸關係催出的選票也都入袋，蔡政府該好好思考要追求什麼樣的兩岸關係，台灣在處理媒體採訪自由時，又展現什麼比大陸更可貴、包容且多元的民主價值，結果將牽動蔡英文總統的歷史定位。

反中 蔡英文 陸委會 陳明通 蘇貞昌

延伸閱讀

陸媒在台製播政論節目 2方式讓台來賓遠端露臉

陸媒東南衛視兩記者遭勒令離境 蘇貞昌：剛好而已

陳明通對港國安法說得大聲 忘了自己也長臂管轄

【重磅快評】港版國安法上路 龐培歐和陳明通歪樓了？

相關新聞

東南衛視2記者早被鎖定 3天火速廢證驅離

東南衛視駐台記者艾珂竹及盧嬙被廢止記者證與入境許可證，昨天搭機離台，整起事件不到三天火速處理完畢。知情人士指出，在立委提...

新聞眼／狂打反中牌 民意恐變民粹

東南衛視案，蔡政府快刀斬亂麻，將兩位大陸記者限期離境，行政院長蘇貞昌更下結論「剛好而已」。在反中氛圍下，相關單位評估過，...

【即時短評】狂打反中牌 民意恐變民粹

東南衛視案，蔡政府快刀斬亂麻，限二位記者在最短時間內離境，絲毫不給任何緩通空間；蘇貞昌更直呼，驅逐中國官媒，剛好而已。固...

陸媒遭逐 學者：重傷台言論自由形象

東南衛視記者被要求限時離境，引發各界議論。民進黨立院黨團書記長鍾佳濱說，對於沒有新聞自由的國家，官方所做的評論不用太當一...

東南衛視記者遭逐 國台辦：後果民進黨承擔

陸委會、移民署廢止大陸東南衛視兩名駐點記者的記者證與入境許可證。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，正告民進黨當局立即停止無...

新聞幕後／陸媒節目「矮化國格」 政府出手

中國大陸媒體「東南衛視」兩駐點記者遭廢止記者證與入境許可證，據了解，府院及國安單位日前已有初步討論，並於本周拍板本案，主...

文化部：持續查處駐台10陸媒 不涉內容審查

文化部昨天指出，經相關主管機關主動查證，中國大陸媒體「東南衛視」兩名記者除在台製作節目，並親自擔任主持人，與當初申請入台許可的採訪工作範圍明顯不符，依規定廢止其記者證，被要求昨天上午離境。

陸媒在台錄節目遭廢證 文化部：行為與申請入台目的不符

針對中國大陸媒體東南衛視2名記者違法在台架設攝影棚並錄製政論節目，文化部指出，經文化部及相關主管機關查證，該2名媒體記者...

傳蘇貞昌親自下令 東南衛視駐台記者「即刻離境」

陸委會大動作要求兩名東南衛視駐台記者限期離境，據了解，此事與三個男人有關，民進黨立委邱志偉及基進黨立委陳柏惟主張「陸媒不得在台製作矮化台灣的節目」，並向行政院關切。行政院長蘇貞昌跳過主管機關文化部，直接指揮移民署，要求兩名記者離境。

東南衛視記者被奪命連環叩下山 遺憾駐台生活「違規」畫句點

陸媒東南衛視兩名駐台記者因違反規定，被要求今日上午離境，艾珂竹是其中一人，接到通知時，她正在梨山做採訪前置，被移民官奪命連環叩追回台北。在台多年落得匆匆離開，離台前受訪，艾忙著取消既定的採訪，也遺憾的表示，「一天之內，突然那麼多媒體記者都指責自己違規，竟然用這樣的字眼做她駐點生活的總結，感到錯愕也很遺憾。」

陸媒在台錄政論節目被廢證 學者：違反新聞自由

「東南衛視」在台錄製政論節目，陸委會認定違法，廢止記者證與入境許可證，並要求2名記者今天離境。文化部等主管機關查證，東南...

影／被限期離台 東南衛視記者桃機吃最愛的麻油雞麵線

陸媒東南衛視兩名駐點記者因違反規定，被廢止記者證與入境許可證，並要求今日離境，兩位記者艾珂竹及盧嬙上午前往桃園機場，記者...

熱門新聞

漢光操演驚傳重大意外！小艇翻覆 3人溺水2人意識不清

爆不倫蔡宜芳後…張益贍改行當美食外送 周薪最高1萬5

海陸為漢光演習操練出意外 膠舟翻覆一失蹤兩送院搶救

陸媒東南衛視兩記者遭勒令離境 蘇貞昌：剛好而已

影／被限期離台 東南衛視記者桃機吃最愛的麻油雞麵線

海軍聯興操演小艇翻覆3送醫 2人進加護病房搶救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。