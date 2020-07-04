新聞眼／狂打反中牌 民意恐變民粹

東南衛視案，蔡政府快刀斬亂麻，將兩位大陸記者限期離境，行政院長蘇貞昌更下結論「剛好而已」。在反中氛圍下，相關單位評估過，如此將獲得多數台灣民意支持，但民意與民粹往往只是一線之隔，且事關最敏感的兩岸神經，政府找陸媒開刀示警，難保不會激起反效果。

東南衛視記者遭逐 蘇揆：剛好而已

仗著民意大打反中牌，也反映在蘇揆對此事的態度，「剛好而已」講得趾高氣揚，但至今兩位記者到底製播什麼統戰節目、講什麼不該講的話，行政單位卻沒人說得清，僅以不符申請目的為由，難怪當事人不服氣。

若兩位陸媒記者真踩了國安紅線，被限期離開實屬合理，但政府也該向人民說明全貌，否則「中共同路人」的大帽子一扣上去，就要趕人出境，台灣的民主恐怕也會被打上問號；許多上過東南衛視的來賓都被綠營網友鎖定、肉搜，台灣向來自豪的言論自由在此事件也面臨檢驗。

陸委會主委陳明通在國際關係課堂上總會提到「敵意螺旋」概念，原本矛盾的雙方，若有一方先出招刺激對方，勢必引發更大的敵意反制，如此惡性循環下去，最終將導致關係緊張。這個概念，曾任陸委會主委的蔡英文總統，一定比任何人都清楚。

水能載舟亦能覆舟，順著民意打順手牌，是最容易卻也是最危險的事。這次蔡政府為滿足國內反中民意，不惜拉高分貝與對岸叫板，不僅激化兩岸關係，更恐進一步讓民意變民粹，陷入未來被這股力量綁架的敵意漩渦中。

大選已結束，該用兩岸關係催出的選票也都入袋，蔡政府該好好思考要追求什麼樣的兩岸關係，台灣在處理媒體採訪自由時，又展現什麼比大陸更可貴、包容且多元的民主價值，結果將牽動蔡英文總統的歷史定位。