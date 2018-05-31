法務部縱火男要部長下台 檢方複訊後聲押

2018-05-31 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



法務部驚傳攻擊事件，李姓男子（54歲）丟擲裝有汽油的高粱酒瓶，怒喊對政府不滿，隨即遭警方逮補。晚間移送台北地檢署時更直指法務部長邱太三無作為、只作秀，要求他下台。檢察官複訊後，認為涉犯重罪且有逃亡之虞，依公共危險罪向法院聲押。

李遭警方移送北檢複訊時，面對記者連環提問，他語氣平穩地說，「對這個政府不滿」，更直接表示，要法務部長邱太三「下台」。他平鋪直敘地說，「王炳忠的案子到現在都沒有作為。」

再指法務部部長自上任以來，只有告人、放王炳忠，甚至撞人都是作秀、撞小車，「這個部長到現在還留著他做什麼？」被問及希望邱太三有何作為，李姓男子簡單給了「下台」兩個字；更宣稱，將汽油彈丟向法務部一事早已籌劃兩年。

檢警調查，李姓男子在今下午2時13分進入法務部，在與鍾姓保全員溝通時，稱對時局不滿，又認為公務員二年多來沒有作為，引燃紙袋中的物品，丟向法務部大廳服務台。

由於引燃的火勢不強，隨即熄滅，鍾姓保全員走出櫃台與李在大廳對峙，李第二次出手，將高梁酒瓶砸向地面，並想再次點燃酒精放火，被鍾制止，鍾另通知三樓部長室旁駐衛警下樓協同處理。

李男和保全、駐衛警僵持時，一度嗆聲「不要動我喔」，過程中表示對檢察官處理王炳忠案不滿意，保全員和駐衛警未予理會，依照維安作業要點通知台北市警中正一分局介壽路派出所，李男依公共危險罪嫌現行犯移送法辦。 李姓男子（54歲）今進入法務部大廳丟擲裝有汽油的高粱酒瓶，怒喊對政府不滿，隨即遭警方逮補。台北地檢署檢察官複訊後，認為涉犯重罪且有逃亡之虞，依公共危險罪向法院聲押。記者賴佩璇／攝影。 分享 facebook

【中央社台北31日電】

男子李坤成今天到法務部丟汽油彈後遭警方逮捕，移送法辦；台北地檢署複訊後，認為李男涉犯重罪、有逃亡之虞，今晚11時左右依涉嫌違反公共危險罪，向台北地方法院聲請羈押。

法務部政務次長陳明堂表示，家住台北市萬華區的男子李坤成，今天下午2時13分，提著紙袋走進法務部大門，當時毫無異狀，卻突然在服務台前約2公尺處點燃紙袋並拋向服務台，所幸火勢不強當即熄滅。

陳明堂說，鍾姓保全人員見狀立即阻止並欲制伏李坤成，李男隨即在中庭走動，又突然從斜背包取出一個裝有疑似汽油的瓶子丟向地上，在場另一位保全人員立即報警，介壽路派出所員警迅速趕到現場逮捕李男，帶回偵辦。

一名不願具名的法務部員工也說，當時聽到玻璃碎裂聲離開辦公室察看，聽到男子高喊「我就是第二個王炳忠」、「台灣人袂覺醒（台語）」等語；李坤成砸破酒瓶後，還企圖拿出打火機點火，好在鍾姓保全機警上前制止，否則後果不堪設想。