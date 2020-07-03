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台灣之星8月在台啟用5G服務 每月699元即可吃到飽

聯合新聞網 / 楊又肇

跟進遠傳電信，台灣之星今日 (7/3)也跟進宣布旗下第一波5G網路資費方案，將提供5G網路服務開台前限定資費，讓使用者能以每月699元資費方案享有5G網路不限速吃到飽，並且加贈網外、市話250分鐘優惠。

今年3月預告將提供更合理的5G網路資費，台灣之星表示將會在今年8月正式開通旗下5G網路服務，並且宣布推出正式開台前，將能以每月699元資費方案、綁約30個月，享有5G網路吃到飽，同時提供網內互打免費，以及網外與市話可享250分鐘免費。

不過，台灣之星並未公布網路熱點等使用限制，預計要等到8月正式開台才會進一步揭曉。

除了針對單辦新門號、攜碼申辦提供每月699元資費方案優惠，台灣之星更宣布針對既有用戶提供不同資費方案的5G網路免費使用體驗優惠，其中申辦每月599元資費方案，同時使用年資在2年以下將提供3個月免費使用，而年資在2-5個年則會提供6個月免費使用，年資超過5年以上則提供9個月，若是續約購買5G網路手機則可加碼1年免費使用時間。

而選用每月999元資費方案，同時年資超過5年的話，則可享有2年免費5G網路服務使用優惠，甚至搭配購買5G網路手機，更可從開台後的合約期間內使用台灣之星完整5G網路服務。

至於針對既有用戶提供購機優惠方面，選購每月599元資費方案，同時使用年資未超過2年，將會提供3000元購機優惠，而若選擇使用每月999元資費方案，同時使用年資超過5年以上，購機優惠則可增加至6000元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

吃到飽 台灣之星 5G

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