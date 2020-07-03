遠傳電信公布「魚肚」頻段5G資費 讓現有4G用戶無縫升級

繼中華電信、台灣大哥大先後宣布啟用5G網路服務後，標榜取得「魚肚」頻段資源的遠傳電信，今日 (7/3)宣布正5G網路式啟用旗下5G網路服務，讓現有4G網路服務用戶可直接升級資費方案，同時更讓5G網路服務流量用盡後，可繼續使用4G網路吃到飽服務。

相比中華電信、台灣大哥大所提出5G網路資費方案，遠傳電信提出的5G網路資費方案同樣從每月599元起跳，同時可使用網路流量也從每月24GB起跳，其中網路熱點分享將與可使用流量共同計算，全數使用完畢後則會讓網路降至5Mbps速度。

而申辦每月999元資費方案，除了可在每月使用60GB網路流量，而流量全數使用完畢後，則會讓傳輸速率降至10Mbps，但4G連網部分依然可維持高速上網吃到飽。

至於申請每月1399元資費方案，基本上則與台灣大哥大計費方式相同，同樣區分1Gbps或1.5Gbps的吃到飽網路傳輸速率，以及可在今年10月底之前享有熱點分享吃到飽優惠，但之後則會調整為每月可透過熱點分享50GB起跳流量，最高每月2699元資費方案則可透過熱點分享高達200GB流量。

在通話優惠方面，每月599元資費方案可享有前5分鐘網內互打免費、網外與市話每月可享30分鐘免費，每月999元以上資費方案則可享網內互打免費，網外與市話則提供每月110分鐘免費優惠。

跟其他電信業者提供資費，遠傳電信強調使用者仍可接續過往4G網路使用服務，因此不必擔心5G網路流量用盡後，可能無法以高速上網。

但要留意的是，每月599或799元資費方案的網路流量用盡後，雖然會轉為原本4G網路上網模式，但僅會以一般速度 (限制在5Mbps)提供上網，而選用每月999元或1199元資費方案則會提供高速上網。至於選用每月1599元以上資費方案，則已經是5G上網吃到飽，因此不需要擔心網路速度是否受影響。

不過，遠傳電信此次並未公布與LINE攜手合作的LINE Mobile服務是否也會跟進提供5G網路服務選項，可能要看日後市場需求才會進一步做調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》