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亞太電信預告將以策略合作 提供完整5G網路服務

聯合新聞網 / 楊又肇

中華電信台灣大哥大宣布旗下5G網路服務開台，而遠傳電信與台灣之星也準備使旗下5G網路服務開通後，亞太電信今日 (7/2)宣布將於第三季開通旗下5G網路服務，同時確認將策略合作方式，實現可同時提供6GHz以下頻段 (3.5GHz)，以及28GHz頻段 (毫米波)的5G網路服務，並且預告將提供多元應用服務，以及靈活彈性資費。

不過，亞太電信尚未透露預計採取何種策略合作方式，是否會繼續與台灣大哥大合作，目前暫時還無法確認。

在各個電信業者均開始啟用5G網路服務之際，亞太電信則是預計先在7月3日至31日期間推出5G早鳥體驗專案，讓新申辦、攜碼或續約用戶能以月付599元起，即可享有上網、語音雙飽，並且能優先升級5G網路服務，同時在合約內使用5G網路服務。

此外，亞太電信更透露將藉由5G網路推動更多在地化應用服務，其中包含5G網路串流影音、擴增實境、虛擬實境，以及雲端遊戲內容，其中更預告會在下半年推出結合5G網路應用的雲端串流遊戲服務，並且透露將與第三方業者合作，但並未透露具體合作對象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 5G 亞太電信

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