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中華電信、台哥大5G資費細節比一比：網路速限、通話、流量轉贈各有不同

聯合新聞網 / T客邦
中華電信、台灣大哥大昨天宣布五Ｇ開台，並公布相關資費方案。 記者潘俊宏／攝影
中華電信、台灣大哥大昨天宣布五Ｇ開台，並公布相關資費方案。 記者潘俊宏／攝影

中華電信台灣大哥大宣布 5G 開台並公佈 5G 資費方案，兩者不約而同地提供八種 5G 資費方案選擇，並都在 1399 門檻後提供 5G 吃到飽，除此之外還有哪些異同呢？這篇我們為大家簡單整理兩間電信差異。

中華電信在記者會上表示，5G 資費方案設計和 4G 資費方案設計邏輯不同，相較 4G 時代以網路流量和通話分鐘數為主的資費設計，5G 資費方案制訂方式考量了網速、熱點分享、流量轉贈、創新服務等不同面向來制定資費，並參考國際已有 5G 網路的國家來推出最終方案。

相較之下台灣大哥大的資費制定概念比較簡單，一樣是以流量和通話方式為主來設計資費，僅在不同資費方案設定不同流量門檻。

非吃到飽 5G 方案

我們以非吃到飽和吃到飽兩種方案來對比，在非吃到飽方案部分，中華電信和台灣大哥大提供的資費以及對應的上網流量皆相同，舉例來說 599 方案皆有 24GB 上網傳輸量，用完 24GB 流量之後就會降速到 5Mbps（仍然能繼續上網）。在上網限制方面，中華電信設定有網路速限，非吃到飽的 599 / 799 / 999 / 1199 資費理論速限值為 500Mbps，大概是比現有的 4G 再快一點的感覺，不過台灣大哥大就沒有設定低資費方案的 5G 網路速限，因此網路速度理論值「理論上」可以更高一些。

兩家電信在非吃到飽 5G 資費方案上比較大的差異在於通話部分，中華電信 599 資費網內只有前 5 分鐘免費、799 為前 10 分鐘免費，得要到 999 元以上資費方案才有網內通話免費的優惠，但台灣大哥大不論何種資費皆提供網內互打免費。網外和市話通話兩家電信提供的方案也大不同，中華電信區分了網外和市話分鐘數限制，台灣大哥大則是提供網外分鐘數，未設定市話優惠。

此外，台灣大哥大不論何種 5G 資費方案皆預設開啟 VoLTE 以及 VoWIFI 不另收月租費，不過中華電信在 599 / 799 / 999 資費方案若要使用 VoLTE 需收月租費 30 元，1199 以上的方案申請 VoLTE 不另收月租費。

599 資費方案

799 資費方案

999 資費方案

1199 資費方案

吃到飽 5G 資費方案

在吃到飽 5G 資費方案部分，中華電信和台灣大哥大皆是提供 1399 以上資費就有吃到飽服務，不過中華電信對於 1399 和 1599 資費方案設有 1Gbps 理論速限門檻、1799 和 2699 資費方案設有 1.5Gbps 理論速限門檻，雖然有「理論速限門檻」，不過按照我們先前測試經驗，基本上這些方案的速度限制現階段不太會影響到網路速度（不像低資費方案的 500Mbps 速限會影響 5G 速度），可以視為和台灣大哥大一樣的上網吃到飽不降速。

不論是中華電信或是台灣大哥大在 5G 吃到飽資費都設有熱點分享上限，熱點用量到達限制之後就會降熱點速度至 10Mbps。

比較特別的是，中華電信在 1599 以上的資費方案另有提供流量轉贈，也就是可以把上網流量送給其他門號的使用者，不過台灣大哥大無此項服務。

1399 資費方案

1599 資費方案

1799/1899 資費方案

2699 資費方案

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

5G 中華電信 台灣大哥大 資費 上網吃到飽

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