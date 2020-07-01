5G開台一般人用得到？網一看這點…「繼續用4G好了」

接續中華電信宣布開台，台灣大哥大今日 (6/30)也宣布旗下5G網路服務正式開台消息，同樣從即日起開放消費者申辦，並且將從7月1日凌晨開始正式運作。至於台灣大哥大推出的首波5G網路資費方案，同樣會從每月599元資費方案起跳，吃到飽方案同樣會從每月1399元資費起跳，另外更推出每月1399元資費可搭配旗下光纖上網綁約方案，並且推出可使用60GB網路傳輸量的5G網路預付卡。

2020-06-30 16:22