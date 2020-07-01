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5G開台一般人用得到？網一看這點…「繼續用4G好了」
台灣宣告邁入5G時代！昨日中華電信及台灣大哥大5G服務開台，同步釋出相關資費方案，內容在網路上引起不少討論。由於目前5G資費相較於4G並不親民，「超高速、低延遲」的優勢也還不夠突顯，有網友便好奇一般人是否用得到5G網路？
有不少PTT鄉民認為，畢竟5G才剛開台，覆蓋率還不夠，台灣目前可以相對應使用的手機型號也不多，一般人短時間內應該可以不用納入考量。資費部分以中華電信為例，5G單門號最低月繳599元，行動上網量僅有24GB，超過後更是降速到5Mbps。而不降速吃到飽至少得月掏1399才有，讓網友看到直呼「繼續用4G好了」，被笑說想用其實得先看自己口袋夠不夠深。
另有一派人認為，這類問題其實在當初3G升4G時也有人問過，反觀現在大多數人卻已經回不去3G的速度，因此根本就是一個「假議題」。手機對於5G網路來說只是冰山一角，更大的發展在AR、AR、物聯網、車聯網及自動駕駛等領域。隨著技術更成熟，也會開始出現需要5G技術才跑的動的東西。
路上常見有人利用手機追劇、滑PTT、傳LINE，不少人留言其實這些在4G時代就已經綽綽有餘。至於4K畫質影片，若手機螢幕如果不夠大也幾乎沒有感覺，何況許多影片還只有720P，讓網友認為利用超高速的5G在手機上看4K影片「是真的蠻沒意義的」，看來5G要讓民眾有感還需要一段時間。
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