遠傳電信、台灣之星預計7月3日公布5G資費 亞太電信要再等

在中華電信、台灣大哥大相繼宣布啟用旗下5G網路服務消息後，遠傳電信、台灣之星也隨即透露將在7月3日公布旗下資費方案，而亞太電信目前則尚未有5G網路服務準備啟用消息。

遠傳電信目前尚未公布旗下5G網路資費方案，但強調將會以豐盛「魚肚料理」讓消費者享用，其中包含將提供各類5G網路應用服務，同時也預期提供完整資費方案選項，另外更預告將從7月5日起於全台各個商圈透過實體活動讓消費者感受5G網路魅力，預計從西門商圈開始，後續則會進駐台中逢甲、高雄新堀江等商圈。

至於台灣之星日前則預告將提供合理價格的5G網路資費方案，同時先前也提出可讓既有4G網路資費方案使用者無縫移轉，並且以原資費價格使用5G網路服務，讓申辦每月599元資費方案的4G網路服務，可以在5G網路正式啟用後直接移轉使用。

而目前僅取得28GHz頻段，並未取得3.5GHz頻段的亞太電信，顯然在此波5G網路服務開台活動將會缺席。不過，依照先前亞太電信透露說法，旗下5G網路服務預計會在今年第三季上線，同時也有消息指稱亞太電信計畫先以基地台租用方式，亦即比照過往4G網路服務與台灣大哥大合作，只是目前還無法確定屆時會與哪一家電信業者合作，或是透過其他方式開台。

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