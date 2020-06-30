台灣大哥大跟進宣布啟用5G服務 同步推出5G預付卡、光纖上網搭配方案

接續中華電信宣布開台，台灣大哥大今日 (6/30)也宣布旗下5G網路服務正式開台消息，同樣從即日起開放消費者申辦，並且將從7月1日凌晨開始正式運作。至於台灣大哥大推出的首波5G網路資費方案，同樣會從每月599元資費方案起跳，吃到飽方案同樣會從每月1399元資費起跳，另外更推出每月1399元資費可搭配旗下光纖上網綁約方案，並且推出可使用60GB網路傳輸量的5G網路預付卡。

隨著宣布旗下首波5G網路資費方案，台灣大哥大也同步宣布啟用全新品牌標誌，其中包含沿用過往4G網路時代的標誌設計概念，加上代表台灣大哥大的活力橘、代表mono品牌的桃紅，並且以綠色代表台灣大哥大追求永續精神，以及代表聚合為一的藍紫色，同時更以「Planet Possible」作為全新品牌標語。

配合宣布啟用旗下5G網路服務，台灣大哥大也宣布於台北文創啟用第一家5G概念體驗門市，預計在今年下半年起開始採用全新店面風格設計，預計將更多5G網路應用帶進旗下myfone門市，同時也將選擇合適地點設置多元型態的旗艦門市。

與中華電信5G網路資費方案相近，但略有差異

而預計在7月1日正式啟用的5G網路服務，台灣大哥大同樣以每月599元資費方案作為入門選擇，上網吃到飽方案則要選擇使用每月1399元以上資費，最高則是每月2699元資費方案。

其中，每月599元資費方案可使用網路傳輸量為24GB，超過則會降速至5Mbps，而選擇每月999元資費方案可使用60GB網路傳輸量，超過將會降速至10Mbps。在台灣大哥大額外說明中，更標示各個資費方案會有4GB至20GB不等的網路傳輸量，會在降速後調整至更低的512Kbps。

至於網路熱點分享使用方面，台灣大哥大提供的5G網路服務會將熱點分享所使用網路傳輸流量，與原本每月使用資費方案所對應可使用網路傳輸量合併計算，其中如果選擇使用每月599元資費方案，並且以網路熱點分享使用所有網路傳輸量的話，則會直接降速至512Kbps，其餘資費方案則會依照原本流量使用規定，依序降速至5Mbps或10Mbps，最後才會降速至512Kbps。

另外，在吃到飽的每月1399元以上資費方案，可透過網路熱點分享傳輸流量將從50GB起跳，最高為200GB，熱點分享用量結束後，則會讓網路熱點分享傳輸速度降至10Mbps。

為提供網路傳輸流量轉讓，但VoLTE、VoWIFI功能均免費使用

相比中華電信提出資費方案，台灣大哥大並未額外提供網路傳輸流量轉讓服務，但是在通話部分提供網內互打不限時間，網外免費時間則從最低60分鐘起跳，最多可贈送960分鐘網外免費，同時無論申辦哪一種5G網路資費方案，均預設開啟VoLTE、VoWIFI功能，無需額外申請。

搭配光纖上網服務的「好速成双」申辦方案

台灣大哥大此次更同時宣布搭配每月1399元以上資費方案，將同時申辦不同網速規格的光纖上網方案，其中最低搭配200Mbps光纖上網，最高則提供1Gbps光纖上網規格，並且提供網內互打免費、網外免費220分鐘以上優惠。

而網路熱點分享傳輸量同樣從50GB起跳，超過之後就會降速至10Mbps，但在10月底以前將不作限制。

率先推出5G網路預付卡

延續本身預付卡服務，台灣大哥大也宣布推出支援5G網路服務的預付卡，建議售價為999元，提供60天內可使用60GB網路傳輸量，以及國內通話費用100元，約可提供55分鐘通話時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》