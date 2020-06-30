居家醫療 助疾病照護家庭醫病也醫心

台灣將邁入超高齡社會，老年人口將佔總人口數1/5，隨之而來的恐是沈重的照顧責任與負擔。「照護」這件事，不只是存在長照領域，隨著慢性病、癌症的罹病率逐年攀升，「疾病照護」更是社會上重要的課題。而「居家醫療」是整合醫院、社區與社工照顧網路等資源，並連結照顧與醫療間的重要橋樑。

「居家醫療」是整合醫院、社區與社工照顧網路等資源，並連結照顧與醫療間的重要橋樑。 圖／財團法人好家宅共生文化教育基金會 提供

過去說到「看醫生」，大家直覺一定是前往醫院就醫。然而，這看似尋常的就醫途徑，對行動不便、高齡或居住偏遠地區的患者及照護者來說，卻是一段艱難、辛苦的路。台東聖母醫院居家醫療主治醫師余尚儒指出，從下鄉看診的經驗中觀察到這些照護缺口，更讓他致力推動「居家醫療」，讓醫生走入患者家裡，成為居家照護者最堅強後盾！

不懂醫囑 「醫院100分 回到家60分」余尚儒在嘉義基督教醫院擔任住院醫師時期，加入阿里山的巡迴醫療行列，前往山區出診、探望獨居長者，促成他專注於「居家醫療」，之後更帶著妻小進入台東偏鄉，實踐居家醫療理念。

余尚儒分享，居家醫療的服務經驗裡，他常看到照護者在照顧責任與養家活口間來回拉扯。天秤的一端是為配合患者需求，幾乎24小時待命，犧牲自己生活品質；另一端，為了生計，可能連一天餵病患吃一次藥都有困難，而犧牲患者治療品質。不論是疲於奔命或是無暇兼顧，專業照護知識是照護者的一大挑戰。從患者被宣告罹病的那一刻起，照護者就必須竭盡所能了解治療方法、掌握治療進程與目標，但是部分照護者對醫囑根本無法理解，導致「在醫院100分，回到家60分」的困境發生，患者的疾病無法獲得良好控制，長期以來更讓照護者感覺力不從心。

創新居家醫療 營養師到府示範 讓營養準則不再是空談

余醫師率領居家醫療團隊，走進患者家中從生活習慣、環境與營養等面向，為患者擬定最合適的治療方針，讓醫院返家後的照護品質無法達到100分，至少可以幫助他們提升到80分。 圖／財團法人好家宅共生文化教育基金會 提供

走進患者生活，觀察他們生活習慣、環境與營養等面向，為患者擬定最合適的治療方針，除了穩定患者的疾病狀態，連帶也能緩解照護者的壓力。居家醫療團隊致力縮短照護的落差，余尚儒說，就算從醫院返家後的照護品質無法達到100分，至少可以幫助他們提升到80分。

居家醫療的價值，其實不只是傳授醫療專業知識，對照護者來說最大的幫助更是提供「安全感」。余尚儒打開服務家庭的Line群組，裡頭充滿照護家庭的各種疑問與焦慮，說道：「照護者一旦知道有個地方隨時能解答他們的困惑，就不會那麼焦慮，這份安全感能幫助提升照護品質」。

若以營養補充來說，患者出院前醫護人員總會交待「不要吃太鹹」，但這樣的資訊對部分民眾而言也太過抽象。為了不讓醫囑變空談，余尚儒會募集幾位會做菜的營養師志工，一起進入患者家中直接示範備餐的方式，「直接教他怎麼準備、怎麼吃，才能真正幫助到他們」。

「全台灣約有1000位家庭醫師，應該每位都會遇到營養照護的問題」余尚儒表示，借鏡日本居家醫療作法，一個完整居家醫療團隊應該納入營養師，如果營養師能跟著進入患者家中，從實際狀況為患者提供最適合的營養建議，才能真正給予幫助。

解放「孝順」觀念 減輕照護者重擔余尚儒認為若想更徹底減輕照護者壓力，除了政府各項配套措施再優化，國人觀念調整也是重要一環，「因為台灣的照護，經常被用來判斷是否『孝順』，對眾多的照護者來說是很大壓力」。余尚儒說，他心中理想的照護藍圖應該是，家庭可以選擇要自己照顧患者，或交給政府、社福單位、企業等創立的照護組織，讓照護的重擔不只落在單一家庭。