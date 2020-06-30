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注入營養 分擔照護壓力

文 / 陳思瑜 撰稿

「罹病」對患者與照護者而言，都是踏上人生一場意外的旅程！而在這場旅程中，大家多半關注患者的狀態，卻忽略「照護者」也共同經歷了患者罹病後的喜怒哀樂，更得承擔照護上排山倒海問題。

圖／陳軍杉 攝影
圖／陳軍杉 攝影

為讓社會大眾更加正視照護者的困境，雀巢健康科學於2019年與四分衛樂團主唱陳如山合作，以照護者們親身經歷，創作「走過意外的旅程」。藉由名人翻唱、病友團體演唱會、全國各大藥局設立照護者專區，增加社會大眾對於照護者的關注。今年更與聯合線上合作，針對照護者經驗進行調查，深入了解照護者的困境，進而提供照護者所需的協助。

「針對疾病照護，營養知識是照護者的一大挑戰！」中山附醫家醫科醫師陳欣湄從臨床經驗分享，許多患者及照護者沒意識到營養問題，使得治療打折扣，無形中照護者需要花費更多心力在照護上，導致照護者身心俱疲。因此，在照護的旅途中，照護者應掌握三大關鍵：患者疾病的控制目標、患者的營養照護知識、掌握自身的身心狀態。

讓營養為照護帶來轉變
陳欣湄說，疾病的營養知識複雜且困難，吃錯或不吃夠都會影響疾病狀態，照護者需要花許多心力來理解。醫師分享到，門診曾收治一名規律用藥的腎病患者，聽信網路謠言以為多吃蔬果對腎病有益，某天因為急性心跳驟升和胸悶，急診就醫，才發現高血鉀症，反而導致疾病惡化；在醫院中也常遇到許多癌友承受不了治療時噁心、嘔吐、食慾不佳的副作用，照護者也會因為心疼患者而不願勉強他進食，甚至要求醫師替病患以注射點滴取代正常營養，但長久下來，用藥物取代營養對病患非常不利。

陳欣湄從臨床問診經驗中發現，照護者在面對患者的營養問題時，多半不知道如何做；即便面臨營養不均，導致病況惡化，也不知道如何因應。事實上，只要在醫護認同的營養原則下，進行食物或營養品的轉換或補充，就能夠解決營養問題。陳欣湄舉例，有些高齡患者牙口不好、長期食慾不振，導致體重快速下降，若勉強他進食，可能幫助不大。此時，若選擇合適的營養品，就能快速幫助患者補充營養，增加體重，更能提升患者病況、情緒，服藥順從度，進而降低疾病照護難度。

因此，面對患者的飲食、營養問題，照護者應與患者多加溝通，並轉換營養攝取的方式，取得治療、營養間的平衡，才是幫助患者整體治療過程更加順利的不二法門。

照護者別忘了，自己也是會生病的!
照護，從來就不是簡單的事。照護者除了照料患者的生活起居、了解疾病控制目標、營養知識外，更得付出自己大部分的時間，扛起照護的責任。就算再有三頭六臂，長久下來，照護者自己的身體也會亮紅燈！

陳欣湄說道，曾遇到一名照護者，獨自一人需照護家中3位生病的長輩，平時還要上班，長期積累的情緒與壓力，讓他短時間內爆瘦20公斤，還出現失眠、憂鬱症的症狀。因此，提醒照護者們，在照護旅途上，更要懂得照顧自己，以下也提供3個建議給照護者們
1.適時尋求專業幫助
照護是一門專業，照護者更需要具備治療、營養等專業知識，若遇到照護問題，建議應適時諮詢或尋求專業人士的協助、了解疾病擁有哪些資源。提醒大家千萬別將照護重擔都攬在自己身上，其實社會上許多照護專業單位、政府、甚至是營養相關的企業都所提供的支持照護者的計畫與資源，協助大家減輕照護壓力，讓照護旅程中不再孤單。

2.營養減輕照護者的壓力，更能幫助照顧自身健康
營養介入能改善患者的疾病狀態，更能幫助照護者能健康地因應困難與挑戰。提醒大家，若時常出現小病症卻找不到病因時，不妨思考自身營養攝取的習慣是否需要調整。若在繁忙、沒有空進時的狀況，透過營養品來補充體力與抵抗力也是一個很好的選擇。

3.調整身心狀態，適當紓解壓力
藉由運動，或者每天花5分鐘放空、冥想都是很好的紓壓方式。每天空出一點專屬於自己的時間，專注在自己身上，也重新思考自己喜歡的興趣或是生活目標，也能讓照護生活能稍微喘口氣，進而能陪伴患者走的更遠。

你照顧他 我照顧你 完整專題
https://udn.com/upf/ubrand/2020_data/nestlehealthscience_group/index.html

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