疾病照護旅途 雀巢健康科學用營養相伴

當提及「照護」，下意識所想到的通常是「高齡長照議題」。然而，不只是失能、失智、中風等長照對象，連疾病患者像是慢性疾病與癌症，可能因喪失部分自主或行動能力而需要被照護，推估全台超過300萬慢性病及癌症患者，據統計，平均每名患者需1.5名照護人力協助日常起居、營養照護。疾病照護者在照顧患者、撐起家庭的同時，多半忘了自己，許多更獨自承受照護的壓力！

雀巢健康科學看見照護者的困境，發起「照護者四分衛關懷滿分計畫」。雀巢健康科學事業部台灣區總監吳勝良表示，今年與聯合線上展開照護者經驗大調查，實際了解照護者的需求，並從營養專業提供協助，減輕照護者的壓力，更讓照護者也能健康地應對生活各項挑戰，照護滿分，照護旅程也不再孤單！

雀巢健康科學事業部台灣區總監吳勝良表示，在陪伴罹病者過程中看見照護者的困境，因此發起「照護者四分衛關懷滿分計畫」，期望給照護家庭更大支持。 圖／陳軍杉 攝影

非長照專利！慢性病、癌症更潛在龐大的照護需求雀巢健康科學與聯合線上針對全台700名照護者進行「照護者經驗大調查」，依據照護疾病類別分析，超過4成為糖尿病、高血壓、腎臟病(洗腎)、癌症，其他也包含高齡老化、巴金森病等。「照護」，不僅為中風、癱瘓、失能者所需要，更來自於稀鬆平常的慢性病。大家可能很難想像，慢性病患既沒有不良於行，生活也能自理，照護壓力從何而來？吳勝良說，像是糖尿病患者若想做好疾病控管，照護者需兼顧患者用藥、營養、運動等面向，更得想辦法改變患者根深蒂固的飲食習慣。一旦患者不願配合、不妥善控制飲食，引發心血管、洗腎、失明等併發症，加深照護的難度，照護者的壓力當然也會油然而生。

照顧瑣事百百件「營養」竟是照護者最大的壓力源?!

飲食控制與疾病之間的關聯卻是一門很深的學問，但經常遭照護家庭忽略。雀巢健康科學以營養基礎出發，結合臨床實證經驗，為不同的族群提供最適合的營養支持方案。 圖／陳軍杉 攝影

面對飲食控制的難題，逾8成照護者會在患者罹病初期主動諮詢醫護人員，以掌握控制目標。然而，飲食控制與疾病之間的關聯卻是一門很深的學問，因此即使多數照護者主動尋求專業，仍不到4成的人能完全了解疾病的飲食限制。約25%照護者每天花費3小時以上為患者準備三餐，卻高達半數依然深怕自己營養知識不足，提供不當的餐食使得患者的病況惡化。縱使照護者小心謹慎，仍有17%患者聽信偏方、3成以上患者不顧疾病限制亂吃、4成食慾差、沒胃口就不吃，「飲食、營養攝取」便成為照護者最大的壓力源！雀巢健康科學以營養基礎出發，結合臨床實證經驗，為不同的族群提供最適合的營養支持方案，橫跨疾病科別從癌症、急重症、長期管灌配方、小兒疾病、罕病，到常見的慢性病(糖尿病、腎臟病、慢性肺部疾病)，甚至更擴及一般成人營養、高齡老化-吞嚥困難的營養照護，就是希望能從專業出發，為照護者提供備餐、營養攝取的解決方案，成為照護者最大的後援。

因理解而支持 雀巢健康科學用營養呵護照護者照護者的辛勞無以言喻，營養攝取是照護上的挑戰，同時也影響照護者的健康。據統計，近4成照護者每日用餐時間不正常、半數以上的照護者吃飯只求快、方便、有吃就好。調查顯示，約3成照護者們認為自己的身心狀態差，照護過程中除了曾出現消化不良、胃痛、便祕、失眠的困擾，更感到疲累、提不起勁、甚至焦慮、易怒。根據調查發現8~12%照護者因而轉換跑道或辭去工作，近4成改變生活目標，半數以上也為此失去休閒生活。

吳勝良指出，當照護者出現症狀卻遲遲無法改善時，建議可檢視自己的營養攝取狀況。若身體缺乏營養素，也容易引發不適症狀，甚至影響情緒。若照護者在繁忙的生活中，遇到用餐時間不充裕、或外食多的狀況下，可考慮使用含優質蛋白、多種維生素礦物質的營養品來增強體力；出現消化、腸道等不適問題可選擇具有益生菌與特殊膳食纖維的營養配方。營養品並非患者的專利，照護者可快速補足每日營養所需，補充精氣神，才能面對生活更多的挑戰。

雀巢健康科學除了提供患者與照護者的營養支持以外，今年也邀請同為照護者的藝人-唐從聖，拍攝照護懶人包，以他自身的照護經驗訪問各界專家，包含：中華民國家庭照護者總會、中醫師、心理諮商師、營養師及個管師，彙整專家的建議為照護者提供以下5大面向的資訊：(1)新手照護者政府與社會資源整理(2)照護者常見症狀緩解養身方案(3)照護者心靈調適(4)自我飲食營養照護(5)出院準備常見問題

藉此，期待能幫助照護者緩解照護的壓力，試著接納現況、找尋資源，與放下過度的擔憂，進而重拾屬於自我的目標與生活品質。

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