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照顧中風母親20年 吳若權：感謝老天給我的禮物

文 / 陳思瑜 撰稿

「罹病」對患者與照護者而言，都是踏上人生一場意外的旅程！而在這場旅程中，大家多半關注患者的狀態，卻忽略「照護者」也共同經歷了患者罹病後的喜怒哀樂，更得承擔照護上排山倒海問題。

圖／吳若權 提供
圖／吳若權 提供

為讓社會大眾更加正視照護者的困境，雀巢健康科學於2019年與四分衛樂團主唱陳如山合作，以照護者們親身經歷，創作「走過意外的旅程」。藉由名人翻唱、病友團體演唱會、全國各大藥局設立照護者專區，增加社會大眾對於照護者的關注。今年更與聯合線上合作，針對照護者經驗進行調查，深入了解照護者的困境，進而提供照護者所需的協助。

「我覺得我是全世界，最幸運的照護者」作家吳若權照顧中風母親長達20年，前幾年母親更突然確診癌症，然而從他身上卻感受不到負能量，因為他認為照顧母親這段歷程，不僅為他打開知識大門，也訓練他養成主動為人生做決定的習慣，甚至成為督促他考取心理諮商師、咖啡師執照的動力。

從職場菁英到疾病照護者 「接受」是面對意外的關鍵
34歲是吳若權人生重要分水嶺，在此之前，他在外商科技公司服務多年，之後自創廣告公司也經營得有聲有色，沒想到突然母親因腦幹出血中風，一度無法正常行動。

「媽媽躺在加護病房那21天，我深刻體驗『無常就是日常』這句話，也趁機為往後人生做深刻整理」，母親甦醒後吳若權便決定將照顧媽媽這件事，擺在人生第一順位，毅然將一手創立的公司交給員工，開啟照護生涯。

原本職場上活躍的主角，突然回到家庭裡擔任照護者是非常大的轉變，吳若權說道，從一開始他就沒有花心思糾結「怎麼會發生這種事」，而是坦然接受事實，並學習主動解決狀況。他說「若讓自己處在被動狀態，心裡容易有許多抱怨，主動做決定，相對也可以減少不可控的狀況發生」。

專業營養知識哪裡找？ 成他照護路上最大困境
吳若權也坦言再怎麼超前部署，照護過程中的慌亂仍難以避免，患者負面情緖是其中之一。吳若權說「媽媽有時就會突然情緖不好拒絕服藥，一開始會無法接受，覺得自己盡心盡力安排一切，為什麼媽媽就是不願意配合？」，但現在則會將選擇權留給媽媽，也會跟她說『妳現在不想吃哦，那就放一下』，通常第二次再問的時候，她就會吃了」。

吳若權從佛經與心理學獲得處理照護者及患者負面情緒的解方，但還是有些困難並非一己之力能解決，其中，最困擾的就是專業照護知識提供。吳若權舉例，「為了控制媽媽的血糖，多年來讓她吃糙米，結果有次帶她去門診，衛教師為我們做諮詢，才知道媽媽腎功能不好，其實並不適合吃糙米等五穀雜糧」。吳若權指出，患者身體狀況每個時期都略有不同，因應患者生理醫療檢測數據與營養知識進行照護方式的調整，是吳若權認為照護家庭最迫切的需求，也是最能有效紓解照顧者壓力的方法。

照護 vs. 夢想 不是矛盾的兩方
儘管照護母親多年來難關不斷，但吳若權也會騰出時間做自己喜歡的事。「現在我時間的百分之六、七十都在照顧者角色裡，但當有一天卸下這個角色後，應該怎麼用這百分之七十的時間，所以我覺得必須要給自己一些支柱」。除了持續寫書、演講，本來就喜歡學習的吳若權，在照顧媽媽過程中還拿到大陸、英國的心理諮詢師執照，以及七張咖啡師執照。

圖／吳若權 提供
圖／吳若權 提供

但是，照顧庶務繁忙，時間怎麼「擠」出來？吳若權提供兩大建議給照護者們：

一、善用時間，妥善安排。
以掛號為例，若早上有門診，他們就盡量七、八點出門往前排，「因為掛70號、84號，看診時間會充滿較多的不確定性，但若你往前掛到3號、4號，就能大概知道十點半能看完診」。同時，吳若權也會利用瑣碎的時間為自己爭取空檔，雖然時間很零碎，但他說反而激發他的潛能「像我趁媽媽抗癌療程間隔的五天空檔去考烘焙咖啡師執照，出門前我就告訴自己一定要一次考過，沒想到真的過了」。
二、為自己設定目標。
過程中吳若權也與母親分享他的夢想，讓自己的夢想也成為她對生活的期待，「現在媽媽也懂得品嘗黑咖啡的酸甜共振、苦中回甘」，可見照護者與被照護者不必然只能處於對立的二方。

照顧要用對方法 緩解疾病照護者照顧壓力
吳若權在媽媽罹病後會特別重視媽媽營養是否吃的均衡，因此也開始學習如何備餐。過程中媽媽教他怎麼做料理，不只是生活中照護者與被照護者間的分享，對於媽媽來說更是很好的復健。正向的互動方式，不僅讓媽媽可以得到更好的營養補充，照顧的過程也減少了不必要的摩擦。

看到許多照護者們因照顧家人鬱鬱寡歡，吳若權建議照護者從「心」出發，認清自己適合扮演出錢或出力的角色，接受所面臨的現況，並專注解決問題，日子就能過得俐落。

你照顧他 我照顧你 完整專題
https://udn.com/upf/ubrand/2020_data/nestlehealthscience_group/index.html

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