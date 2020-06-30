照顧中風母親20年 吳若權：感謝老天給我的禮物

「罹病」對患者與照護者而言，都是踏上人生一場意外的旅程！而在這場旅程中，大家多半關注患者的狀態，卻忽略「照護者」也共同經歷了患者罹病後的喜怒哀樂，更得承擔照護上排山倒海問題。

圖／吳若權 提供

為讓社會大眾更加正視照護者的困境，雀巢健康科學於2019年與四分衛樂團主唱陳如山合作，以照護者們親身經歷，創作「走過意外的旅程」。藉由名人翻唱、病友團體演唱會、全國各大藥局設立照護者專區，增加社會大眾對於照護者的關注。今年更與聯合線上合作，針對照護者經驗進行調查，深入了解照護者的困境，進而提供照護者所需的協助。

「我覺得我是全世界，最幸運的照護者」作家吳若權照顧中風母親長達20年，前幾年母親更突然確診癌症，然而從他身上卻感受不到負能量，因為他認為照顧母親這段歷程，不僅為他打開知識大門，也訓練他養成主動為人生做決定的習慣，甚至成為督促他考取心理諮商師、咖啡師執照的動力。

從職場菁英到疾病照護者 「接受」是面對意外的關鍵34歲是吳若權人生重要分水嶺，在此之前，他在外商科技公司服務多年，之後自創廣告公司也經營得有聲有色，沒想到突然母親因腦幹出血中風，一度無法正常行動。

「媽媽躺在加護病房那21天，我深刻體驗『無常就是日常』這句話，也趁機為往後人生做深刻整理」，母親甦醒後吳若權便決定將照顧媽媽這件事，擺在人生第一順位，毅然將一手創立的公司交給員工，開啟照護生涯。

原本職場上活躍的主角，突然回到家庭裡擔任照護者是非常大的轉變，吳若權說道，從一開始他就沒有花心思糾結「怎麼會發生這種事」，而是坦然接受事實，並學習主動解決狀況。他說「若讓自己處在被動狀態，心裡容易有許多抱怨，主動做決定，相對也可以減少不可控的狀況發生」。

專業營養知識哪裡找？ 成他照護路上最大困境吳若權也坦言再怎麼超前部署，照護過程中的慌亂仍難以避免，患者負面情緖是其中之一。吳若權說「媽媽有時就會突然情緖不好拒絕服藥，一開始會無法接受，覺得自己盡心盡力安排一切，為什麼媽媽就是不願意配合？」，但現在則會將選擇權留給媽媽，也會跟她說『妳現在不想吃哦，那就放一下』，通常第二次再問的時候，她就會吃了」。

吳若權從佛經與心理學獲得處理照護者及患者負面情緒的解方，但還是有些困難並非一己之力能解決，其中，最困擾的就是專業照護知識提供。吳若權舉例，「為了控制媽媽的血糖，多年來讓她吃糙米，結果有次帶她去門診，衛教師為我們做諮詢，才知道媽媽腎功能不好，其實並不適合吃糙米等五穀雜糧」。吳若權指出，患者身體狀況每個時期都略有不同，因應患者生理醫療檢測數據與營養知識進行照護方式的調整，是吳若權認為照護家庭最迫切的需求，也是最能有效紓解照顧者壓力的方法。

照護 vs. 夢想 不是矛盾的兩方儘管照護母親多年來難關不斷，但吳若權也會騰出時間做自己喜歡的事。「現在我時間的百分之六、七十都在照顧者角色裡，但當有一天卸下這個角色後，應該怎麼用這百分之七十的時間，所以我覺得必須要給自己一些支柱」。除了持續寫書、演講，本來就喜歡學習的吳若權，在照顧媽媽過程中還拿到大陸、英國的心理諮詢師執照，以及七張咖啡師執照。

圖／吳若權 提供

但是，照顧庶務繁忙，時間怎麼「擠」出來？吳若權提供兩大建議給照護者們：

一、善用時間，妥善安排。以掛號為例，若早上有門診，他們就盡量七、八點出門往前排，「因為掛70號、84號，看診時間會充滿較多的不確定性，但若你往前掛到3號、4號，就能大概知道十點半能看完診」。同時，吳若權也會利用瑣碎的時間為自己爭取空檔，雖然時間很零碎，但他說反而激發他的潛能「像我趁媽媽抗癌療程間隔的五天空檔去考烘焙咖啡師執照，出門前我就告訴自己一定要一次考過，沒想到真的過了」。二、為自己設定目標。過程中吳若權也與母親分享他的夢想，讓自己的夢想也成為她對生活的期待，「現在媽媽也懂得品嘗黑咖啡的酸甜共振、苦中回甘」，可見照護者與被照護者不必然只能處於對立的二方。

照顧要用對方法 緩解疾病照護者照顧壓力吳若權在媽媽罹病後會特別重視媽媽營養是否吃的均衡，因此也開始學習如何備餐。過程中媽媽教他怎麼做料理，不只是生活中照護者與被照護者間的分享，對於媽媽來說更是很好的復健。正向的互動方式，不僅讓媽媽可以得到更好的營養補充，照顧的過程也減少了不必要的摩擦。

看到許多照護者們因照顧家人鬱鬱寡歡，吳若權建議照護者從「心」出發，認清自己適合扮演出錢或出力的角色，接受所面臨的現況，並專注解決問題，日子就能過得俐落。