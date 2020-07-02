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攻議場損歷史建築 藍允負全責

聯合報 / 記者周志豪趙宥寧徐偉真蔡晉宇／台北報導
為抗議監察院長被提名人陳菊人事同意權案，國民黨周日攻占議場杯葛議事。圖／聯合報系資料照片
為抗議監察院長被提名人陳菊人事同意權案，國民黨周日攻占議場杯葛議事。圖／聯合報系資料照片

為抗議監察院長被提名人陳菊人事同意權案，國民黨周日攻占議場杯葛議事，過程造成部分設施損壞，台北市文化局前天發函立院了解損壞情形，揚言依文資法開罰卅至二百萬罰鍰。國民黨發言人洪于茜表示，黨主席江啟臣已宣示，抗爭是為人民拒絕蔡英文總統所提的監察委員名單，所有遭損壞公物，國民黨全部負責，後續尊重台北市文化局調查。

立法院議場二○一七年被登錄為歷史建築，台北市文化局發函立法院秘書處，要求一周內盤點受損情形，有不能復原部分，文化局將會勘了解，若傷及古蹟結構，造成無法修復損傷，將開罰。

前年一月，時代力量黨團也曾破壞議場大門玻璃攻占主席台，當時北市議員鍾小平帶北市文化局人員會勘，後來評估沒傷及古蹟本體，時力自掏腰包把門窗修好，才沒再追究。

台北市文化局副局長田瑋表示，立院議場二○一七年被登錄為歷史建築後，遭外力破壞時力是首例，國民黨團是第二例，開罰與否要看損害能不能被恢復，也會考量是否涉及故意毀損。

文化局 北市 國民黨

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