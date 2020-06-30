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「怕夜長夢多」綠清理戰場 防藍拖延變招

聯合報 / 記者陳熙文／台北報導
國民黨團突襲占據議場，民進黨反攻，立委郭國文（上）率先從右邊的後門爬進議場。記者鄭超文／攝影
國民黨團突襲占據議場，民進黨反攻，立委郭國文（上）率先從右邊的後門爬進議場。記者鄭超文／攝影

國民黨立法院黨團占領議場主席台，民進黨團為防夜長夢多，尤其擔心臨時會審查時間遭壓縮，昨強力排除，並從昨起輪班防守門口，以免國民黨團再占議場。民進黨團書記長鍾佳濱表示，黨團將守至院會開始審查法案為止，未來不排除藍營可能再度突襲占領，拖過臨時會議程。

據了解，民進黨團總召柯建銘一開始就傾向立即排除，一方面擔心國民黨裡應外合，壯大聲勢，另一方面也不希望臨時會時程再被壓縮。黨團幹部隨即對清空議場做沙盤推演，並備好相關工具，原來預計昨天一大早發甲級動員，改為早上八點以後集合。

柯建銘昨天清晨六點十五分至議場與國民黨團做最後協調，但未能達成共識，國民黨選擇不出席朝野協商。民進黨團幹部則按計畫與院長游錫堃、秘書長林志嘉見面，確保立院周圍維安無虞。

民進黨團在朝野協商破局後，即召開黨團大會，一度分兩派，一派傾向即刻處理、清理戰場，另一派則認應再觀望一下。不願透露姓名的立委表示，黨團內意見不同，主要是新科立委初上任、躍躍欲試，而連任立委則因第九屆立法院經歷過太多對抗，導致作戰意願低，也不願隨藍營起舞。

據悉，民進黨團約從上午八點半討論至十點，仍未達成共識。眼看談話會時間已到，民進黨立委余天當場建議，應到議場看看情況。原本黨團計畫觀察完情況後，繼續舉行黨團大會討論，然藍綠立委隨即擦出火花，部分綠委被激怒後，順勢展開攻堅。鍾佳濱認為，快速清理戰場存有意外成分，但臨時會僅有廿幾天，的確沒有再被壓縮的空間，在院會開始正式審查法案前，綠委將輪班守住議場。

民進黨 國民黨 立法院 游錫堃

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