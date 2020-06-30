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觀察站╱一小時被清場 藍抗爭有進步 但還要學

聯合報 / 本報記者鄭媁
國民黨團前天突襲佔據立法院議場，民進黨立委昨天展開反攻，衝進場將國民黨的標語撕下。記者鄭超文／攝影
國民黨團前天突襲佔據立法院議場，民進黨立委昨天展開反攻，衝進場將國民黨的標語撕下。記者鄭超文／攝影

為凸顯臨時會的爭議，國民黨立法院黨團歷經廿小時的杯葛抗爭，雖然寡不敵眾，難逃被「抬」出場的宿命，但比起以往「十分鐘清場」的慘劇，難謂沒有進步。除了拉長戰線，國民黨團也應該重新思索未來的戰略，如何兼具文攻武鬥又不致進退失據，展現在野黨的價值。

此次為反對監察院人事，國民黨攻占主席台是意料中事，但能一舉破門進入議場，並以鐵釘、鐵鍊、童軍繩等物品拴牢立法院各出入口，除了先前多次沙盤推演，也仰賴整體團隊的縝密策畫與聯繫。

同時，藉由極具爭議的監院人事名單，訴諸輿論對執政黨施壓，在不分區戰力飽受質疑之際，正好給國民黨立委絕佳的理由展現態度，這也是國民黨在新國會的默契測試，考驗成員間團體作戰能力及抗壓性。

只是，每次杯葛行動總會出現意外「小插曲」，先是空調問題引起話題，揚言做好準備在議場待上三天三夜，卻在一小時內被清場，除了人數居於劣勢，缺乏實戰經驗及個人包袱太重，都是國民黨屢次抗爭會遇到的老毛病。

民進黨占絕對多數席次，態度必然愈來愈強硬，但國民黨團逐漸累積抗爭經驗，未來若無法從協商過程獲得話語權，朝野爆發激烈衝突將成常態。

經此一役，國民黨終於學會扮演堅實的反對黨？仍未可知，因為抗爭也必須贏得社會回響，才能厚植政黨實力；但完全執政、完全主導，不給在野空間，這對國會生態、朝野和諧是否有利，執政黨亦需深思。

國民黨 立法院 民進黨 監察院

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