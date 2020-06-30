藍突襲議場 游錫堃籲理性 民眾黨要綠負責

針對國民黨立委突襲占領議場主席台，立法院長游錫堃昨呼籲各黨都能回歸理性，按照會議程序進行，並認為國會是台灣最高的民主殿堂，如果做得不好，上國際新聞的話，受損的是兩千三百萬人。

曾參與太陽花學運的民進黨副秘書長林飛帆則表示，建議國民黨主席江啟臣，切勿因為國民黨內的壓力和對黨的改革方向茫然，而甘願為黨內反改革力量所挾持。他希望江啟臣能站在國家憲政體制的高度，一起共同推動包括監院轉型在內的憲改工程，並凝聚對未來國家人權委員會工作推行的共識，讓「國家人權委員會」的運行成為台灣邁向人權大國的關鍵一步。

時代力量黨團總召邱顯智也向國民黨喊話回歸理性。民眾黨團總召賴香伶則認為，這次爭議來自民進黨在協商過程幾乎不讓在野黨有提案的可能性，包括民眾黨、時代力量，和國民黨都提出很多重要的議題，但完全沒有被採納。她認為民進黨要負最大的責任，並呼籲立法院不能忽視小黨的聲音。