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蔣萬安又被鎖定！ 立院主席台上「遭壓身露肩膀」
去年五月立法院處理李進勇人事案時，國民黨和民進黨在立法院上演佔領主席台戲碼，其中國民黨立委蔣萬安被立委陳玉珍雙手緊抱，引發外界關注。今（29）日立法院舉行談話會時同樣爆發佔領主席台戲碼，國民黨各立委雙手互勾霸佔主席台，其中有網友也注意到蔣萬安在主席台上又被壓身，且因拉扯露出肩膀，令不少網友笑翻。
立法院今天上午舉行談話會，討論臨時會召開事宜，國民黨昨日發動佔領議場，並封鎖議場入口，不過民進黨立委今日11時10分便以油壓剪破門入內，雙方在主席台附近發生肢體衝突，其中國民黨立委洪孟楷、林為洲、蔣萬安與國民黨主席江啟臣皆在主席台中央，他們以鐵鍊將自己和主席台綁在一起，並以雙手互勾的方式死守主席台。
不過由於推擠力道太大，導致位居中央的蔣萬安被其他人壓在身下，衣服甚至被拉扯，露出肩膀，而他雙手戴上防刺手套，緊抓主席台麥克風，可惜最後仍遭綠委抬出議場外。
而該場景也遭網友分享至網上，許多網友紛紛被該景象笑翻，留言說到「萬安撐住」、「奇怪今天珍珍怎麼沒有卡位」、「衣服沒被同黨女立委撕破，譴責」、「玉珍這次竟然沒有在萬安的C位」、「上面趴的不是珍，好無聊呀」、「每個人嘴角都是上揚的，好開心」、「他很愛被壓耶」、「死守崗位」、「藍營第一大將」、「好男兒，不分開」。
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