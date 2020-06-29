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綠委輕鬆突破藍營立院封鎖 網批作秀：鬥爭起家的就是不一樣

聯合新聞網 / 綜合報導
國民黨立院黨團為阻擋監察委員人事同意案，號召黨籍立委占據立法院議場、主席台，民進黨從主席台後方入口，用油壓剪剪斷鐵鍊，逐步奪回主席台控制權。記者黃義書／攝影
國民黨立院黨團為阻擋監察委員人事同意案，號召黨籍立委占據立法院議場、主席台，民進黨從主席台後方入口，用油壓剪剪斷鐵鍊，逐步奪回主席台控制權。記者黃義書／攝影

立法院今天上午舉行談話會，討論臨時會招開事宜，國民黨昨（28日）佔領議場，並封鎖議場入口，不讓民進黨立委進入，民進黨立委便以油壓剪破壞入口鐵鍊，成功突破封鎖，雙方僵持1小時。對此，有網友則發文分享，表示民進黨是抗爭老手，輕鬆突破入口，反觀藍營人士不知道要幹嘛，而文章一出後，許多網友也紛紛留言，諷刺根本是在做戲，並點出民進黨輕鬆突破入口的原因。

國民黨立委昨天（28日）突襲立法院議場，攻佔主席台，今日11時10分民進黨立委以油壓剪剪開議場入口的鐵鍊，短短十分鐘便破門而入，之後兩黨立委發生肢體衝突，僵持近一小時，綠委分批將藍委送出場外，直到12時多順利清場。

原PO在「批踢踢八卦版」發文，說到「感覺民進黨已經是抗爭老手，輕輕鬆鬆就進去了，反觀國民黨各位戰士個個傻眼，扶著椅子不知在幹嘛，唉應該今天就結束了吧太可惜了，想說至少撐個兩天」，對此網友們紛紛留言，「這樣對兩邊支持者都有交代了，散會」、「今天要上工，當然要進去開會」、「大家戲演超爛」、「靠立委就可以清場了，有夠爛」、「沒冷氣，士氣-99」。

其中有不少網友指出民進黨街頭起家，抗爭經驗豐富，國民黨根本不是對手，「跟民進黨比武的根本低能，人家是真的街頭起家的」、「鬥爭起家的就是不一樣」、「民進黨不愧是佔領主席台先輩，立委土性蠻強的」、「被一個一個抬出去，這戰力太慘了」、「KMT以前就常常被破門啊，以前人數優勢都被破了現在人數劣」。

民進黨 國民黨 立法院

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