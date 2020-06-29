快訊

遭吳秉叡「鎖喉功」勒頸 洪孟楷怒：你想殺人嗎

錢櫃大火懲處出爐 北市消防局副局長、火預科長記過一支

未審議先杯葛 總統府：國民黨為反而反

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

國民黨不該為「反對而反對」！對於28日國民黨立委以杯葛陳菊為由，強行佔據立法院一事，總統府發言人張惇涵29日早上於總統府回應四點（相同內容28日晚間也透過LINE傳給媒體），並表示，「國民黨把台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展。」

第一、關於監察院存廢的問題，蔡總統近日多次表達廢除考監是執政黨長期以來的主張，包括國民黨在內的在野黨也有一致的看法，不過涉及修憲，必須在國會凝聚更高的共識。

第二、在廢除考監前，根據大法官632號解釋文有明確揭示，總統有義務提出考監人選名單，送交國會審議，表示在廢除考監前，監察權仍然存在，作為執政黨有提出人選的義務，過去國民黨立任總統也是如此，但我們未看到國民黨過去進行相關杯葛，顯現出國民黨是為了反對而反對。

第三、這一次監察員院也負擔第一屆人權委員會的責任，這個責任也在立院三讀通過，國民黨對於陳菊前秘書長的杯葛，過去陳菊一直為台灣民主、人權努力，因此總統提名陳菊前秘書長應該是當之無愧。這次臨時記者會除了考監兩院、NCC的人事同意權，還要議決三項重要法案，以及華航、護照正名的決議案。

相較於陳菊當年在國民黨主政的威權時代下，為了台灣的民主而「被囚」；今天的國民黨立委，明明可以透過民主的國會殿堂理性討論，卻在立法院即將開議之際，悖離法定程序癱瘓立院，這不是「自囚」，這是把台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展。

第四、未審議先杯葛的行為，在很多國人眼中看起來很荒唐、諷刺，不管任何政黨內部路線的矛盾或爭議，都不應該以綁架國會正常運作為前提動作，不該「為杯葛而杯葛」。期待國民黨回歸合法程序、理性討論，共同為台灣的未來努力。

【更多精采內容，詳見

國民黨 陳菊 總統府發言人

延伸閱讀

監察院長提名陳菊 高市議會藍綠攻防

綠指陳菊未遭彈劾且財政最優 呂謦煒：指鹿為馬

綠委護游錫堃上台 國民黨立委齊喊：撤回陳菊

徐巧芯：陳菊若任監院長 不只酬庸、更將是護航

相關新聞

國民黨占立院又成笑柄收場 無決心的在野黨是台灣不幸

國民黨立委突襲立法院議場，意在抗爭陳菊監察院長提名案，但以總統府高度，不可能在院長提名問題讓步，國民黨這場仗持續不到20小時，形同熄火，並沒達到預期目標。

藍委抗爭聲中通過民進黨提案 立院今起召開臨時會

立法院長游錫堃今主持談話會，針對民進黨團提案召開臨時會進行表決，最後由民進黨多數票贊同通過於6月29日開始舉行臨時會，並...

柯建銘：藍占立院史上最瘋狂 不可能撤換陳菊

國民黨團抗議總統提名陳菊出任監察院長，昨天破門占據立法院議場。民進黨團總召柯建銘說，國民黨發動這次史上最瘋狂、最不理性的...

【重磅快評】自囚的藍委 正在見證陳菊的人權光環

國民黨立委夜襲占據議場，主張「不換陳菊不退場」，企圖阻撓臨時會處理監院人事案。綠營看這些老藍委不起，嘲諷他們沒冷氣撐不久...

未審議先杯葛 總統府：國民黨為反而反

國民黨不該為「反對而反對」！對於28日國民黨立委以杯葛陳菊為由，強行佔據立法院一事，總統府發言人張惇涵29日早上於總統府回應四點（相同內容28日晚間也透過LINE傳給媒體），並表示，「國民黨把台灣的民

遭吳秉叡勒頸 洪孟楷怒：你是想殺人嗎

立法院長游錫堃今在藍綠混戰中主持談話會，民進黨團提案召開臨時會，並以人數優勢表決通過，結束國民黨20小時的抗爭。藍綠立委...

油壓剪奪回主席台 游錫堃宣布開會

國民黨立院黨團為阻擋監察委員人事同意，號召黨籍立委強行占據立法院議場，民進黨立委從主席台後方入口以油壓剪剪斷鐵鍊，成功搶...

藍營民眾立院抗爭 推擠拒馬有人昏厥

「史上最綠、最爛、最酬庸的監委名單，監察院是民進黨的養老院嗎？」國民黨29日抗議監察院提名名單，號召民眾聲援闖入立院的藍營立委，現場許多民眾手持國旗、標語力挺。當聽說立法院內國民黨立委遭到清場，杏仁哥

徐巧芯：陳菊若任監院長 不只酬庸、更將是護航

民進黨副秘書長林飛帆在臉書聲援陳菊任職監察院長。國民黨台北市議員徐巧芯今天則在臉書表示，因陳菊曾是人權鬥士，所以做什麼職...

影／立院拒馬一度被拉下 民眾衝突中腳骨折

國民黨立委不滿監委名單，昨天占領立法院議場，中午遭民進黨立委破門而入。裡面不平靜，外面也爆發衝突，抗議民眾合力一度將拒馬...

藍營奮戰1小時 民進黨立委清場奪回主席台

立法院今將舉行談話會，討論臨時會召開事宜。國民黨團以鐵鍊將自身綁在一起，緊抓主席台麥克風奮力阻擋。民進黨立委在11時10...

藍營反菊占立院攻防 鄭文燦給建議

針對國民黨反菊發動占據立法院爭議，桃園市長鄭文燦今天上午在蘆竹區外社受訪表示，立委行使監察委員考試委員的同意權，是立法院...

熱門新聞

「美軍在台灣」聯訓實況首曝光 國防部罕見表尊重

影／突襲占領議場！國民黨團：不撤換陳菊 絕不退出議場

揮別高雄 李四川回歸本業當通勤上班族

一個營就能出去戰鬥 漢光36號最大亮點曝光

國民黨強力杯葛監院人事 陳菊：面對惡意抹黑不會退縮

搶救能源弱勢／酷暑捨不得開冷氣 就怕付完電費沒餐費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。