未審議先杯葛 總統府：國民黨為反而反
國民黨不該為「反對而反對」！對於28日國民黨立委以杯葛陳菊為由，強行佔據立法院一事，總統府發言人張惇涵29日早上於總統府回應四點（相同內容28日晚間也透過LINE傳給媒體），並表示，「國民黨把台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展。」
第一、關於監察院存廢的問題，蔡總統近日多次表達廢除考監是執政黨長期以來的主張，包括國民黨在內的在野黨也有一致的看法，不過涉及修憲，必須在國會凝聚更高的共識。
第二、在廢除考監前，根據大法官632號解釋文有明確揭示，總統有義務提出考監人選名單，送交國會審議，表示在廢除考監前，監察權仍然存在，作為執政黨有提出人選的義務，過去國民黨立任總統也是如此，但我們未看到國民黨過去進行相關杯葛，顯現出國民黨是為了反對而反對。
第三、這一次監察員院也負擔第一屆人權委員會的責任，這個責任也在立院三讀通過，國民黨對於陳菊前秘書長的杯葛，過去陳菊一直為台灣民主、人權努力，因此總統提名陳菊前秘書長應該是當之無愧。這次臨時記者會除了考監兩院、NCC的人事同意權，還要議決三項重要法案，以及華航、護照正名的決議案。
相較於陳菊當年在國民黨主政的威權時代下，為了台灣的民主而「被囚」；今天的國民黨立委，明明可以透過民主的國會殿堂理性討論，卻在立法院即將開議之際，悖離法定程序癱瘓立院，這不是「自囚」，這是把台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展。
第四、未審議先杯葛的行為，在很多國人眼中看起來很荒唐、諷刺，不管任何政黨內部路線的矛盾或爭議，都不應該以綁架國會正常運作為前提動作，不該「為杯葛而杯葛」。期待國民黨回歸合法程序、理性討論，共同為台灣的未來努力。
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