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藍委抗爭聲中通過民進黨提案 立院今起召開臨時會

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
記者陳熙文／攝影
記者陳熙文／攝影

立法院長游錫堃今主持談話會，針對民進黨團提案召開臨時會進行表決，最後由民進黨多數票贊同通過於6月29日開始舉行臨時會，並通過民進團所提議案，將於臨時會處理考、監院人事案、前瞻二期預算案，及國民參與刑事審判法草案等。

民進黨立委柯建銘、鄭運鵬、鍾佳濱等60人日前提請立法院在6月29日至7月22日召開臨時會，處理國家通訊傳播委員會（NCC）及考試院、監察院人事同意權案，及農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、前瞻二期預算須立法院同意案；華航、護照正名公決案也預計在臨時會中處理。

立法院原計畫今上午8點30分召開朝野協商，並於上午10點30分舉行全院委員談話會。然而國民黨團昨突襲闖入立法院議場，占領主席台，並堵住入口，強調「反對酬庸、退回陳菊」，要求退回監察院人事案。

藍綠今上午協調未果，國民黨團仍拒絕出席朝野協商，形同協商破局。

民進黨團最後於上午約11點15分，打開議場大門，強行將國民黨立委一一帶離主席台，歷經近一個小時的對抗後，民進黨團終於奪回主席台，高喊「護台灣、護民主」，並在12點20分由游錫堃主持談話會，針對民進黨團提案進行表決，並在國民黨立委的抗議聲中，通過民進黨團所提議程及特定議案，並在12點38分宣告散會。

民進黨 立法院 國民黨

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