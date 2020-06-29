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藍營民眾立院抗爭 推擠拒馬有人昏厥

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
文傳會主委王育敏（左2）表示，蔡總統就是把監委當成禁臠的始作俑者，國民黨是為民眾捍衛台灣民主。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
文傳會主委王育敏（左2）表示，蔡總統就是把監委當成禁臠的始作俑者，國民黨是為民眾捍衛台灣民主。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「史上最綠、最爛、最酬庸的監委名單，監察院民進黨的養老院嗎？」國民黨29日抗議監察院提名名單，號召民眾聲援闖入立院的藍營立委，現場許多民眾手持國旗、標語力挺。當聽說立法院內國民黨立委遭到清場，杏仁哥等人開始用力推擠拒馬，還有民眾一度昏厥被抬到場邊。

阻擋提名護民主

國民黨台北市議員鍾沛君在場指出，民進黨所提27位監委提名人中，有24位曾擔任民進黨的政務官或立委，國民黨要在此擋下這份名單，不要讓民進黨以為選上了就躺著幹。民進黨在立法院有61席委員，而監委名單只需要57張票就能通過，國民黨人不夠多，但是不怕，一定會守住台灣的民主。

「檸檬剝了皮還是不是檸檬？陳菊退了民進黨還會不會幫民進黨？」鍾沛君強調，陳菊任高雄市長時有58案被監察院調查，其中有30件案子被糾正，轄下有3名政務官被彈劾。慶富案、氣爆案仍在調查當中，被調查的對象要當監察院長，難道不會吃案嗎？擋下又綠又爛的監察院名單，是全民都應該共同參與的事。

誰把民主當人質？

「蔡政府說國民黨把民主當人質，事實上民進黨才是把民主當成人質的慣犯！」文傳會主委王育敏表示，蔡總統自己就是把監委當成禁臠的始作俑者，國民黨是為民眾站出來，捍衛的是台灣的民主，捍衛的是人民賦予立委的權力，不能只投下反對票敷衍了事，國民黨願意承擔霸佔議場的政治責任及賠償責任。

王育敏強調，總統府自稱廢除考監兩院是執政黨長期主張，但如今卻無視監察院的公正性，提名大量親綠人士政治酬庸，這種雙重標準根本就是在愚弄人民、玩弄民主。請民進黨不要口口聲聲憲政改革，行為上卻大走民主回頭路，國民黨主張退回爭議名單，朝野凝聚共識才是正道。

在議場堅持

「我們人數雖然少，但江啟臣主席說，絕對會在議場堅持！」副秘書長李彥秀表示，所有國民黨的議案，民進黨一案都不排，所謂協商只是過場，當下更企圖動用人數優勢清場。

話語未歇，支持者杏仁哥帶領群眾戴手套推擠拒馬，警方也開始舉牌警告，推擠中有民眾疑似因中暑暈厥，被杏仁哥等緊急抬到場邊休息。

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民進黨 國民黨 監察院

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