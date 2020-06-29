國民黨占領主席台 邱顯智：立委應在上班時間走進議場

國民黨團昨突襲占領主席台，要求退回監察院人事案，時代力量總召邱顯智在臉書上提醒，擁有38席立委的國民黨是立法者，不是平民百姓，應該在上班時間走進議場，透過議事攻防捍衛自己的主張。

邱顯智並呼籲，國民黨的38位立委，應該告訴國民黨中央，共同支持廢除考監兩院的主張。讓這一次的監察委員提名，成為名副其實的最後一次。

針對蔡政府提名總統府前秘書長陳菊擔任監察院長與國家人權委員會主委，他認為，陳菊早年在人權領域的貢獻有目共睹，但是仍會要求包含陳菊在內的被提名人，針對廢除監察院、行政機關消極調查324暴力驅離事件、議員財產申報公開上網等議題明確表態，作為時力行使同意權的依據。

邱顯智指出，不論是陳菊，還是其他的考監兩院人事提名，時代力量針對被提名人問卷已經送到總統府，正在等待回覆中。在立法院院會，時代力量也會從嚴審查，為希望是最後一次的考監兩院人事提名，做好把關的義務。