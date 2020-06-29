藍委鐵鍊反鎖大門 傳游錫堃下令油壓剪破門

立法院今上午10時將舉行談話會，討論臨時會召開事宜。國民黨團昨天突襲占領議場，為稍後的朝野協商投下變數。

議場在上午9時半開放媒體與助理進入後，一度引發推擠。國民黨團在場內一字排開聚集主席台，為稍後可能的推擠衝突作好準備。

國民黨團總召林為洲說，如預期民進黨團未有誠意退讓，只是在配合演戲，他們根本沒有必要參加。他舉例，以前民進黨團堅持陪審制，執政後只想推參審制，國民黨團提出陪審制版本還被封殺，不在臨時會員處理。

只要非民進黨提案，就不讓版本進院會，只能選擇最強烈方式表達抗議。這次監院人事同意權是臨時會重中之重，民進黨對獨立機關的認知無知又無恥，黨團一定反對到底。

國民黨主席江啟臣表示，立法院長游錫堃已下令警方以油壓剪剪掉鐵鍊，椅子擋住的是酬庸、不適任提名，他們會堅守在此，呼籲執政黨勇敢代表人民向酬庸名單說不，不要再當橡皮圖章。