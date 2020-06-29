藍委鐵鍊反鎖大門 傳游錫堃下令油壓剪破門
立法院今上午10時將舉行談話會，討論臨時會召開事宜。國民黨團昨天突襲占領議場，為稍後的朝野協商投下變數。
議場在上午9時半開放媒體與助理進入後，一度引發推擠。國民黨團在場內一字排開聚集主席台，為稍後可能的推擠衝突作好準備。
國民黨團總召林為洲說，如預期民進黨團未有誠意退讓，只是在配合演戲，他們根本沒有必要參加。他舉例，以前民進黨團堅持陪審制，執政後只想推參審制，國民黨團提出陪審制版本還被封殺，不在臨時會員處理。
只要非民進黨提案，就不讓版本進院會，只能選擇最強烈方式表達抗議。這次監院人事同意權是臨時會重中之重，民進黨對獨立機關的認知無知又無恥，黨團一定反對到底。
國民黨主席江啟臣表示，立法院長游錫堃已下令警方以油壓剪剪掉鐵鍊，椅子擋住的是酬庸、不適任提名，他們會堅守在此，呼籲執政黨勇敢代表人民向酬庸名單說不，不要再當橡皮圖章。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言