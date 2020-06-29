林飛帆看藍霸占議場：盼江啟臣勿被反改革力量挾持

立法院國民黨團為了抗議臨時會將通過監察院長陳菊等監委人事同意權，昨天打破玻璃窗口突襲議場，占領主席台，要求總統府撤回提名。民進黨副秘書長林飛帆表示，建議國民黨主席江啟臣，切勿因為國民黨內的壓力和對黨的改革方向茫然，而甘願為黨內反改革力量所挾持。

林飛帆在臉書貼文說，40年前，國民黨起訴陳菊唯一死刑，「40年後，國民黨繼續羞辱、杯葛她。」人權工作是陳菊一生的職志，也是陳菊受盡打壓入黑牢的原因，「她也曾經跟我說，如果可以以國家人權工作作為她從政生涯的終點是她的光榮。」

林飛帆說，對於國民黨的作為，他還是希望江啟臣能站在國家憲政體制的高度，一起共同推動包括監院轉型在內的憲改工程，並凝聚對未來國家人權委員會工作推行的共識，讓「國家人權委員會」的運行成為台灣邁向人權大國的關鍵一步，「我誠摯的建議江主席，切勿因為國民黨內的壓力和對黨的改革方向的茫然，而甘願為黨內反改革力量所挾持。」

林飛帆說，政治權力競逐的紛擾在民主國家在所難免，但朝野共同擘畫人權工作應該是我們成為民主國家的基礎。40年前的國民黨選擇打壓人權、民主運動者。40年後的江主席，除了陪同黨內守舊同志的政治展演，其實還有更多的選擇，可以將國民黨拉回一個最大在野黨，對憲改、對國家人權工作應有的高度。