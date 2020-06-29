朝野協商破局 賴香伶：民進黨要負最大責任

國民黨團突襲占領主席台，今早朝野協商破局。民眾黨團總召賴香伶批評，政黨的對立，以及朝野協商的破裂，民進黨要付最大的責任。

立法院預計今上午舉行談話會，討論是否舉行臨時會，不過國民黨團昨闖入議場，占領主席台，要求退回監察院人事案。原規劃今上午舉行朝野協商，最後也宣告破局。

賴香伶表示，這一次爭議的本身來自於民進黨在協商過程裡面幾乎不讓在野黨有提案的可能性，包括民眾黨、時代力量，和國民黨都提出很多重要的議題，但完全沒有被採納。她認為，政黨的對立也好 協商的破裂也好，民進黨要負最大的責任。

賴香伶說，不管國民黨團做出這樣激烈對抗的做法，大家認同度有多少，雖然站在小黨的立場不會加入，但認為這是結構上，國會多數黨踩踏小黨，所造成的後果。

賴香伶呼籲，希望立法院長游錫堃站在院長的高度，啟動理性溝通，不能讓民進黨團總召柯建銘在朝野協商時調侃小黨：連提案的資格也沒有！她強調，立法院不能忽視小黨的聲音。

她表示，民眾黨團支持立法院應即刻討論成立修憲委員會，討論修憲議題，否則他們支持不舉行臨時會，讓議案回歸正常會期討論，也認為考、監院人事應該退回。

賴香伶表示，雖然他們不會加入國民黨團的激烈抗爭，但會採取自己的方式對國人來做訴求。