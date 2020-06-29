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1推4擋2決議 國民黨這回玩真的？
國民黨團占領議場，黨團總召林為洲說，他們主張「一推、四擋、兩決議」。一推是推紓困特別條例修正草案普發現金振興，四擋是力擋ＮＣＣ、監院人事同意權、農田水利法修法、國民參與刑事審判法草案等四議案，另通過對釣魚台主權表達立場、總統登太平島宣示主權兩決議。
國民黨團表示，民進黨執政以來，有哪個法案和在野黨好好溝通？陳菊不適任監察院長已是「全民共識」，回顧四年來民進黨主導的國會，不顧民意反對，屢次以多數暴力強行通過，連在野黨提案都不給排入議程機會，這就是現在的蔡總統和民進黨面對民意的態度。
農田水利法草案中處分人民團體財產相關條文有很大爭議，應在法定會期處理，而非排在臨時會草率協商後就表決通過。林為洲說，會與民眾黨團合作共推包括修正港澳條例、打房民生法案及在臨時會成立修憲委員會等議程主張。
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