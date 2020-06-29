藍委鎖立院 場外忙遞冰塊風扇 持久戰開打

國民黨立委昨天下午「突襲」占領立法院議場，占據主席台並堆置椅子擋住議場大門，要求開空調遭拒後，由助理遞冰塊、電風扇，並開直播宣揚理念，準備打持久戰。

昨天下午四時許，國民黨立院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安率領廿多名黨籍立委占領議場，讓立院駐衛警措手不及；國民黨強調，民進黨口口聲聲廢考監卻把人事補好、補滿，不顧外界質疑而全力護航陳菊，國民黨以行動堅決反對，並向蔡政府發出最強烈抗議。

媒體獲悉訊息後趕往立院採訪，國民黨團原欲引導媒體進議場，遭駐衛警阻擋，雙方發生推擠；立委洪孟楷怒吼「這是兩千三百萬人民的立法院，人民有聽到真相的自由…」質疑是民進黨哪一個長官下令不讓媒體進來？

「你們上任第一道命令就是撤告太陽花不是嗎？你們在瞎守什麼？民進黨執政什麼時候這麼黑箱？」不過，洪孟楷的喊話未獲警方回應，要求讓媒體上二樓媒體席也未能如願，藍營立委試圖讓媒體從窗戶進入立院也未果，最後退守議場。

媒體無法進入採訪、報導，國民黨立委們紛紛透過黨團及個人臉書，以貼文或開直播方式，傳遞議場內最新狀況，另外也在議場內開直播記者會說明行動原因。國民黨主席江啟臣也到立院聲援，強調國民黨不是橡皮圖章，不站出來才是踐踏國會議員尊嚴，請有心人不要試圖在網路上帶風向。

由於是立院休會期，議場內無燈光空調，十分悶熱，立委要求開燈、開冷氣，總務處以沒有前例為由不允許，立委助理在場外傳遞礦泉水、食物、冰塊、電風扇等物資。

立法院秘書長林志嘉說，立法院駐衛警將進入議場四個門出入口封鎖，議場內除了立委，任何人都不能進入；休會期間沒燈、沒空調是正常的，媒體當然也不能進去。

林志嘉強調，不可能動用警察權去抬立委，這是底線，盼冷靜、理性處理。他還說，國民黨團原本講好今天八點半朝野協商，他們沒遵守大家約定，破壞議場設備，「當然我們沒辦法處理空調和電燈。」