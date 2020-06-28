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聲援藍委占領立院議場 場外泛藍團體號召出征
國民黨立院黨團拒絕替監察委員名單背書，今天下午無預警衝進立法院占領主席台已經超過六小時。場內熱鬧，場外也有多個泛藍團體如藍天行動聯盟、第三勢力333政黨團結聯盟、民主監督聯盟（白衫軍）及韓粉杏仁哥等200多名民眾聚集。晚間9點半，台北市議員羅智強與游淑慧也前來靜坐聲援。
藍天行動聯盟表示，他們支持國民黨抗爭監委名單，拒絕這份酬庸陳菊還綠色背景的監委，要求蔡英文撤回名單，否則將會派人持續抗爭。也有團體表示，不要以為只有民進黨在野可以抗議，這種不公不義的名單只會被人民看破手腳，知道國民黨在做對的事情。
場外聲援民眾表示，民進黨就是兩套標準，以前在野怎麼抗議都可以，現在就說國民黨鴨霸、踐踏國會議員，那民進黨尊重過中華民國的憲政體制嗎？說要廢監院的理想有因為執政而實踐嗎？都沒有嘛，有什麼資格批評國民黨抗爭？
羅智強也說，陳菊應該滾，他會聲援國民黨團在立法院望夜坐，與場內國民黨抗爭立委同進退。
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