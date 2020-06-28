國民黨占議場反陳菊 總統府：為反對而反對 製造政治對立

立法院國民黨團為了抗議臨時會將通過監察院長陳菊等監委人事同意權，今天打破玻璃窗口突襲議場，占領主席台，並以座椅堵住出入口，遭民進黨強力譴責。總統府稍早發表聲明，批評國民黨只是為反對而反對，製造出更多政治對立。

總統府發言人張惇涵發表四點聲明，第一、關於監察院的存續，蔡總統近日多次表示，廢除考監兩院是執政黨長期主張，也樂見包括國民黨在內的在野政黨有一樣的看法。但推動憲政改革需要朝野政黨在國會凝聚共識，不清楚是否國民黨在這項改革的推動上遭遇困難，或無法堅持，以至於出現今天黨籍立委癱瘓議場的做法，然而這樣的做法，不但對化解內部阻力沒有幫助，對改革的毫無堅持，也會失去人民的信任。

第二、張惇涵說，大法官釋字632號解釋文明確揭示，總統有提名監委的義務，立法院也必須行使同意權與審查。因此，在尚未修憲廢除之前，監察權仍是存在的，總統和國會都有義務要遵循憲法來提名和審查，國民黨執政時期的歷任總統也是如此。因此提醒國民黨，如果因為提名考監人事，就要癱瘓議場，這不但與國民黨過去的做法相違背，更凸顯國民黨只是為反對而反對，製造出更多政治對立。

第三、張惇涵表示，這一屆的監察院被賦予國家人權委員會的任務，這項法案亦是立法院三讀通過。陳菊從黨外及美麗島事件以來，在那個噤聲的年代，無懼威權投入人權工作，一路參與台灣重要的人權與民主轉型進程，出任監院院長及國家人權委員會，應當之無愧。而此次立法院臨時會，不只是考監兩院和NCC（通傳會）的人事同意權，還預計要議決三項重要法案，以及華航、護照正名的決議案。

張惇涵說，令人非常遺憾的是，相較於陳菊當年在國民黨主政的威權時代下，為了台灣的民主而「被囚」；今天的國民黨立委，明明可以透過民主的國會殿堂理性討論，卻在立法院即將開議之際，悖離法定程序癱瘓立院，這不是「自囚」，這是把台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展。

第四、張惇涵認為，近來國民黨接連提出檢討兩岸政策、廢除考監等改革倡議後，忽然發生黨團立委闖入議場，「未審議先杯葛」重要法案與人事案舉動，確實令外界感到不解與錯愕，政黨內部的路線爭議，更不應該成為綁架國會運作的理由。特別對於推動疫情後國家整體經濟發展，以及憲政運作的必須，期待國民黨團回歸法定程序，為台灣共同努力。