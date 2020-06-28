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國民黨強力杯葛監院人事 陳菊回應了

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江啟臣：請蔡總統撤回監委名單 別拿廢考監當遮羞布

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
立法院明將召開臨時會，國民黨團下午突襲罷占議場，晚間具立委身分的黨主席江啟臣也到場參與。記者周志豪／攝影
立法院明將召開臨時會，國民黨團下午突襲罷占議場，晚間具立委身分的黨主席江啟臣也到場參與。記者周志豪／攝影

立法院臨時會明處理監察院人事案，國民黨立法院黨團拒絕替監委名單背書，下午突襲占領議場。國民黨主席江啟臣晚間從台中趕赴立院聲援，在場外發表聲明表示，國民黨嚴正拒絕這份酬庸名單，要求蔡英文總統撤回，並批評廢考監議題是民進黨的遮羞布，來遮掩這份不堪入目的名單。

江啟臣表示，今天的訴求非常簡單，就是「拒絕酬庸、撤換陳菊」。因為這樣的名單已傳出好幾周，上周民進黨還捉弄國民黨的台東縣前縣長黃健庭還有新北市前副市長陳伸賢，讓他們自動退出提名，蔡英文總統卻依然堅決提名史上最綠最爛的名單，這樣的名單要國人怎麼接受？

江啟臣指出，陳菊在市長任內，被監察院調查，有些案子還沒調查完畢，還有多少案被糾正彈劾，都可以辯稱那不是針對個人，難道陳菊過去沒有擔任市長嗎？她不用負責嗎？「偉大的蔡總統你可以提名這樣子的人來擔任院長，那有太多人都可以被提名來當院長」。

江啟臣強調，這個又爛又綠的名單國民黨要嚴正拒絕，這份名單充滿酬庸、算計和想像。民進黨為了讓這個名單過，非得要急忙開臨時會，還拋出要廢考監的幌子，但這個民進黨長期的主張只是遮羞布，為了遮羞這些見不得人名單，因此拋出此議題轉移焦點，如果今天民進黨真的有心廢考監，有良心思考憲政議題，請撤回名單，大家來好好檢討憲政制度。

江啟臣說，民進黨只是拿廢考監這樣的憲政議題來遮掩這些不堪入目的名單，所以國民黨要為人民出來拒絕這個名單，所以再怎麼苦，也要為人民捍衛這個對憲政制度的公平、公正和公義，請蔡總統撤回名單。反正過去也曾經未提滿監委人選，所以沒有必要提好提滿，不適任的名單就請撤會，否則國民黨不接受。

不滿提名的監委名單，國民黨立委下午突襲攻進議場主席台，不少支持者也在立院外集結，高呼抗議口號「監委酬庸，拒絕背書」，要求撤回這次的監委提名名單。記者林伯東／攝影
不滿提名的監委名單，國民黨立委下午突襲攻進議場主席台，不少支持者也在立院外集結，高呼抗議口號「監委酬庸，拒絕背書」，要求撤回這次的監委提名名單。記者林伯東／攝影

國民黨立委下午闖入議場占領主席台，噴漆抗議監委人事案。圖／國民黨立院黨團提供
國民黨立委下午闖入議場占領主席台，噴漆抗議監委人事案。圖／國民黨立院黨團提供

國民黨為因應明日臨時會，下午佔領立法院議場，並在爭取記者入議場採訪時與警察爆發衝突。記者曾原信／攝影
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國民黨 民進黨 江啟臣

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