國民黨立委占據議場 200支持者聚集立院門口

立法院即將啟動臨時會，審查監察委員人事同意權等案，總統府秘書長陳菊接任監察院長兼國家人權委員會主委，引發爭議。國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安今天下午4時率領20名黨籍成員，破壞議場大鎖，占據主席台。

晚間7時許，包括台北市藍營議員、藍營支持者杏仁哥等人，開始在立院門口聚集，目前已有兩百多人，並溢散到中山南路慢車道上，同時支持者在網路開直播，並號召支持民眾到場聲援。

目前台北市警察局緊急先調派300名警力，在立法院、行政院及總統府周遭維安警戒，同時台北市刑警大隊、各警分局也在陸續召回輪休人員待命，若抗議事態擴大將再投入警力；立法院轄區中正一警分局也開始在立法院外架設阻材，禁止與立院無關的人員進出立院。