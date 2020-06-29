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搶救能源弱勢／電費吃掉生活預算、愛心電器變耗電巨獸

聯合報 / 記者侯俐安游昌樺／專題報導
在「旭海小學堂」住宿的孩童，夏天幾乎都要吹冷氣才能入睡，高額電費是很大的負擔。 記者林澔一／攝影
在「旭海小學堂」住宿的孩童，夏天幾乎都要吹冷氣才能入睡，高額電費是很大的負擔。 記者林澔一／攝影

連日高溫，不少國人已打開冷氣，但在台灣各個角落仍有許多的家庭與社會機構，不僅開不起冷氣，電費負擔還排擠了他們生活必需品的預算，落入了「能源弱勢」的困境。

能源貧窮 德國34萬戶被斷電

在二○一一年福島核災後，各國紛紛推動能源轉型，但在轉型過程中，卻常犧牲了部分人的權益。像是德國就因為推動能源轉型，持續走高的電價導致「能源貧窮」，二○一八年，德國有卅四萬四千戶家庭因付不起電費而遭斷電，在寒冷的冬天，這些家庭卻連基本的取暖設備都無法使用。

能源貧窮是指一個家庭的電力、供暖、冷氣等能源開支，超過可支配所得的百分之十。本報調查顯示，我國因電價相對較低，目前還未達到能源貧窮的標準，今年受到新冠肺炎疫情影響，我國調漲電價的可能性低，但目前台電仍處虧損，加上未來再生能源比重提高，近年不斷有學者呼籲要注意台灣電價走升對弱勢族群的衝擊。

「旭海小學堂」廚房的二手冰箱塞滿食材，用電效能不佳。 記者林澔一／攝影
「旭海小學堂」廚房的二手冰箱塞滿食材，用電效能不佳。 記者林澔一／攝影

二手電器 成弱勢難承受之重

台灣不少社福團體與中低收入戶，接收外界捐贈的二手電器，其中不少老舊的冷氣與冰箱產生的電費，反而成為受捐贈者的龐大負擔，加劇了能源弱勢的問題。

能源弱勢遍及各地。在屏東，旭海村學童課輔班電費超過捐款的兩成，每月的收入都必須在「開冷氣」與「買食物」之間掙扎；在牡丹，獨居老人為省錢，家中沒接水電多年，只能靠居服員接到外面洗澡。

揮汗如雨 社福咬牙不開冷氣

大型機構也面臨類似的困境，在彰化，為了省錢不開冷氣，華山基金會站長一天要換好幾件衣服，必須婉拒民眾捐熱食，免得需要使用耗電的冰箱；創世基金會屏東分院也因捐款少，照顧植物人的經費相對缺乏，只好減少工作人員、志工辦公室用電量，從立夏至今，辦公室從未開過冷氣。

聯合報系願景工程推出「搶救能源弱勢」專題，試圖找出解方。

更多願景工程【搶救能源弱勢】報導請見下方連結

•搶救能源弱勢／住頂樓加蓋 連地板都是熱的

•搶救能源弱勢／偏鄉窮孩子 到超商借光讀書

•搶救能源弱勢／改善硬體只能治標 治本要靠知識教育

•搶救能源弱勢／以德國為鑑 貧窮線下的危機

•搶救能源弱勢／藏在社會陰暗角落…「能源不正義」逐漸擴大

電價 能源弱勢

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高溫30多度的夜晚，5點7坪的小閣樓擠了十多名學童，這是屏東縣牡丹鄉旭海村「旭海小學堂」的日常。在擔心電費過高、無法打開冷氣的夜晚，學童擠在唯一的吊扇底下，設法在悶熱的空氣中，分到一點點奢侈的涼風。

搶救能源弱勢／偏鄉窮孩子 到超商借光讀書

「台灣多數情況是『窮』，不是『能源貧窮』。」行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫指出，台灣多數情況是「能源弱勢」。林子倫指出，有能力的家庭買得起節能冰箱、冷氣，降低電費開銷，但多數弱勢戶使用的是他人捐贈的二手電器後，因節能效率過低反倒讓電費增加，也讓能源不平等逐漸擴大。

搶救能源弱勢／台達電永續長周志宏：節能是企業競爭力來源

二○一四年高雄發生氣爆時，台達電就和陽光基金會結下不解之緣。災害發生後，台達基金會第一時間捐款，協助陽光基金會迅速成立高雄重建中心，就近協助在氣爆中受害的傷友進行重建。

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陽光社會福利基金會長期服務燒燙傷者，新冠肺炎爆發後，傷友聚集在重建中心時，為避免病毒互相傳染，會在開著空調的狀況下開窗通風，一方面造成冷房效果下降，也把外面空汙、噪音帶進室內。台達電發現此問題後，主動捐贈兩套新風系統，讓重建中心不用開窗，也能把新鮮空氣引進室內，同時維持室內溫度，甚至可省電費。

搶救能源弱勢／打造綠能 社區電力自發自用

和百年前相比，台灣現在的年均溫提高了攝氏零點八度，人口稠密的都會區，更因熱島效應而提高約一點四度。在這樣的情況下，為因應氣候變遷所提出的節能減碳目標，就不能只是仰賴民眾「想想北極熊」、隨手關燈愛地球，而是要利用更多科技與智慧方式，讓民眾在節能同時，也不被熱浪擊敗。

搶救能源弱勢／校園抗熱 師生打造屋頂農場

「學校和家裡哪裡比較熱？」「學校！因為沒有冷氣可以吹。」暑假還沒到，校園裡已熱得像火爐；對許多在家裡吹慣冷氣的年輕學子來說，和同學們一起擠在教室裡流汗，對提升成績可沒什麼幫助。新北市泰山國小建校超過一百廿年，校內建築與管線過度老舊，導致教室無法裝設冷氣，學生們在日正當中遇到記者來訪，異口同聲說，最希望上課能有冷氣吹。

搶救能源弱勢／藏在社會陰暗角落…「能源不正義」逐漸擴大

金山皇后鎮森林為在地弱勢學童成立的課輔班，透過與陽光伏特家合作在屋頂加裝太陽能板，不僅室內能降溫三度、每年售電回饋金，剛好能補貼老師薪資。但不是每個課輔班都這麼幸運，旭海小學堂、南投芳美社區清寒學童課輔班，仍在消耗著老舊電器，無形中浪費的能源，排擠本應用於飲食或師資的預算。

搶救能源弱勢／改善硬體只能治標 治本要靠知識教育

台灣雖然沒有能源貧窮，但存在能源弱勢。文化大學行管系副教授陳潁峰指出，能源弱勢如果只靠改善硬體，當下或許能解決一部分問題，但五年後隨著技術規格落後，可能會出現新型態的能源弱勢。光給釣竿無法徹底改變能源弱勢，要讓能源弱勢者具備足夠知識，摸索可能的解決方案，才能一步步擺脫能源弱勢的困境。

搶救能源弱勢／以德國為鑑 貧窮線下的危機

電力在德國已變成奢侈品。每年成千上萬戶家庭因付不出電費而遭斷電。根據聯邦網路機構對電力市場的監測報告，二○一八年德國有卅四點四萬戶家庭無法負擔電費，高昂的電費對窮人的衝擊最大，今年德國的電費預估還要上漲。

搶救能源弱勢／住頂樓加蓋 連地板都是熱的

現年七十歲的修女李惠蘭， 十六年來每天開著廂型車將屏東縣滿州鄉弱勢學童載到位於港口村的課輔班，四坪大的簡陋教室擺滿課桌椅，每到夏天熱得像烤爐。課輔班室內一台中古冷氣機故障多年，靠壁掛電風扇驅熱，有學童剛進教室本能喊熱；李惠蘭說，冷氣對她和孩子是奢侈品，修冷氣機要請師傅來太花錢，吹電扇就很享受了。

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