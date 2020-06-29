搶救能源弱勢／電費吃掉生活預算、愛心電器變耗電巨獸

連日高溫，不少國人已打開冷氣，但在台灣各個角落仍有許多的家庭與社會機構，不僅開不起冷氣，電費負擔還排擠了他們生活必需品的預算，落入了「能源弱勢」的困境。

能源貧窮 德國34萬戶被斷電

在二○一一年福島核災後，各國紛紛推動能源轉型，但在轉型過程中，卻常犧牲了部分人的權益。像是德國就因為推動能源轉型，持續走高的電價導致「能源貧窮」，二○一八年，德國有卅四萬四千戶家庭因付不起電費而遭斷電，在寒冷的冬天，這些家庭卻連基本的取暖設備都無法使用。

能源貧窮是指一個家庭的電力、供暖、冷氣等能源開支，超過可支配所得的百分之十。本報調查顯示，我國因電價相對較低，目前還未達到能源貧窮的標準，今年受到新冠肺炎疫情影響，我國調漲電價的可能性低，但目前台電仍處虧損，加上未來再生能源比重提高，近年不斷有學者呼籲要注意台灣電價走升對弱勢族群的衝擊。

「旭海小學堂」廚房的二手冰箱塞滿食材，用電效能不佳。 記者林澔一／攝影

二手電器 成弱勢難承受之重

台灣不少社福團體與中低收入戶，接收外界捐贈的二手電器，其中不少老舊的冷氣與冰箱產生的電費，反而成為受捐贈者的龐大負擔，加劇了能源弱勢的問題。

能源弱勢遍及各地。在屏東，旭海村學童課輔班電費超過捐款的兩成，每月的收入都必須在「開冷氣」與「買食物」之間掙扎；在牡丹，獨居老人為省錢，家中沒接水電多年，只能靠居服員接到外面洗澡。

揮汗如雨 社福咬牙不開冷氣

大型機構也面臨類似的困境，在彰化，為了省錢不開冷氣，華山基金會站長一天要換好幾件衣服，必須婉拒民眾捐熱食，免得需要使用耗電的冰箱；創世基金會屏東分院也因捐款少，照顧植物人的經費相對缺乏，只好減少工作人員、志工辦公室用電量，從立夏至今，辦公室從未開過冷氣。

聯合報系願景工程推出「搶救能源弱勢」專題，試圖找出解方。