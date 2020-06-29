搶救能源弱勢／台達電永續長周志宏：節能是企業競爭力來源

二○一四年高雄發生氣爆時，台達電就和陽光基金會結下不解之緣。災害發生後，台達基金會第一時間捐款，協助陽光基金會迅速成立高雄重建中心，就近協助在氣爆中受害的傷友進行重建。

台達基金會副董事長郭珊珊回憶，當她深入了解傷者重建之路有多艱辛時，就很希望能幫上更多忙，後來又看到治療師細心地協助傷患，甚至得為傷者量身打造壓力衣和許多生活用品，更讓她決心以台達電的技術能力，持續協助陽光基金會，因此才有這次的新風系統。

不僅郭珊珊，台達電創辦人鄭崇華也很關心此次的合作。當他得知這次的合作目標，是要在防疫及節能前提下，改善重建中心的空氣品質時，就想到疫情發生後，公共空間消毒頻率變得頻繁，而這些氣體殘留很可能影響室內空品，便吩咐同事找出解決方案。後來，台達基金會的成員，想出在重建中心布置虎尾蘭的做法，再搭配新風系統去提升空氣品質。

郭珊珊說，作為台灣科技業中倡導節能減碳、綠化環保概念的先行者，鄭崇華不只在乎電子科技技術，也關心如何透過綠建築、植栽等方式，讓民眾能在兼顧生活品質的前提下，達成減碳愛地球的目標。

作為全球電源管理、樓宇自動化、物聯網的領先廠商，台達電永續長周志宏說：「節能就寫在台達電的ＤＮＡ中。」事實上，從台達電設立「永續長」這樣的職位，加上台達基金會長年倡導減碳、綠生活概念的種種表現來看，節能早就是台達的核心價值。

周志宏強調，對台達而言，節能並不是一句口號或虛無飄渺的情懷，而是企業競爭力來源。他說，哪怕只是改善電源管理裝置百分之一的效率，那麼多商品累計起來，就能省下好幾座核電廠的發電量，證明科技力量對環境生態，也可以有非常大幫助。

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