搶救能源弱勢／台達電力挺陽光傷友 捐助新風系統

陽光社會福利基金會長期服務燒燙傷者，新冠肺炎爆發後，傷友聚集在重建中心時，為避免病毒互相傳染，會在開著空調的狀況下開窗通風，一方面造成冷房效果下降，也把外面空汙、噪音帶進室內。台達電發現此問題後，主動捐贈兩套新風系統，讓重建中心不用開窗，也能把新鮮空氣引進室內，同時維持室內溫度，甚至可省電費。

陽光基金會重建中心主任陳偉修說，這些傷友因為毛孔溶解導致皮膚無法排汗，而且必須長期穿著壓力衣復健，全身就像壓力鍋，氣溫一升高根本承受不住，所以必須長期待在冷氣房內。對傷友們來說，冷氣就像是維生裝置一樣的存在。

陳偉修指出，疫情爆發後，許多傷友聚集在復健室、交誼室時會開窗通風，導致空調溫度上升，電費也很可能因此暴增。

事實上，復健室和交誼室由於人員進出頻繁，本來就是重建中心中最耗電的區域；雖然這兩區面積不大，但耗電卻占整個總部三成五，假如不妥善控管，恐怕光是空調電費，就會成為新的財務負擔。

台達電發現此問題，主動捐贈兩套直流變頻全熱交換新風系統，以及空氣品質監控設備，讓重建中心就算不開窗，也能把乾淨的新鮮空氣引進室內，同時又能維持室內溫度。

陽光病友表示，由於皮膚受傷無法排汗，又必須全程穿著壓力衣撫平疤痕，如果不開空調，非常不舒服。記者鄭超文／攝影

不僅如此，台達文教基金會還與綠適居社會企業合作，把陽光重建中心裡會被太陽直曬的區域裝設雙層玻璃，再將已經冷卻完，品質卻相對較差的空氣排入兩層玻璃中形成隔熱層，打造更好的冷房效果。在新風系統與隔熱改造的搭配下，台達電工程團隊預估，每年最多可幫陽光台北總部重建中心省下三成的空調用電量。

陽光基金會企劃專員廖姝婷說，自從新風系統完成後，辦公室裡不管是二氧化碳、或是懸浮微粒的濃度都降低，工作人員上班變得比較有精神。幾名會固定到台北總部做復健的傷友也說，發現空氣明顯變得清新，空調也比較涼，復健不會再昏昏欲睡了。

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