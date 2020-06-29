搶救能源弱勢／打造綠能 社區電力自發自用

和百年前相比，台灣現在的年均溫提高了攝氏零點八度，人口稠密的都會區，更因熱島效應而提高約一點四度。在這樣的情況下，為因應氣候變遷所提出的節能減碳目標，就不能只是仰賴民眾「想想北極熊」、隨手關燈愛地球，而是要利用更多科技與智慧方式，讓民眾在節能同時，也不被熱浪擊敗。

新北市政府近年力推「清涼屋頂」計畫，透過補助民眾和社區使用隔熱漆、隔熱磚，開辦屋頂農場，甚至是架設太陽能板等方式，避免屋頂受烈日直曬。室內降溫後，民眾就能節省冷氣耗電。新北市永和區菠爾社區不但開辦屋頂農場，還架設太陽能板發電供社區使用，屋頂面積超過一半不會受到直接曝曬。

頂樓住戶蔡瑞發說，自從社區屋頂裝設太陽能板並開辦農場後，他家的室內溫度下降二至三度。以前夏天，蔡家冷氣整天都開廿四度，降溫後他們只開廿六度就夠涼，而且也只需要開兩、三個小時，對於節省夏季電費很有幫助。

台灣經濟研究院綠能與科技發展研究中心主任林若蓁協助菠爾打造這套「智慧能源系統模組」，她說，菠爾是眾多導入綠能的社區中，少數選擇自用自發，而不是賣電給台電賺差價後，再補貼自己用電的社區。

林若蓁指出，雖然社區採用綠能後，省下的電費看似很少，但社區住戶因為參與了整套發電、用電過程，會更深刻體認自己與發電結構的關聯，而不只是關心電費帳單，再之後就會更關注政府的能源政策，而這才是對能源轉型最有幫助的事。

更多願景工程【搶救能源弱勢】報導請見下方連結

•搶救能源弱勢／偏鄉酷暑捨不得開冷氣 就怕付完電費沒餐費