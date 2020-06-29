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搶救能源弱勢／校園抗熱 師生打造屋頂農場

聯合報 / 記者鐘聖雄／專題報導
新北市泰山國小弘毅樓屋頂小菜園。圖╱取自泰山國小官網
新北市泰山國小弘毅樓屋頂小菜園。圖╱取自泰山國小官網

「學校和家裡哪裡比較熱？」「學校！因為沒有冷氣可以吹。」暑假還沒到，校園裡已熱得像火爐；對許多在家裡吹慣冷氣的年輕學子來說，和同學們一起擠在教室裡流汗，對提升成績可沒什麼幫助。新北市泰山國小建校超過一百廿年，校內建築與管線過度老舊，導致教室無法裝設冷氣，學生們在日正當中遇到記者來訪，異口同聲說，最希望上課能有冷氣吹。

硬體受限 改採多元降溫

新北市低碳社區發展中心主任鄧筱光說，新北市多數學校教室都沒裝冷氣，一部分原因是學生家長不見得願意分攤高昂冷氣費，其次是這樣的作法與新北市積極推動的「低碳校園」目標相左，加上各校都有年度節電要求，所以市府鼓勵校方採多元降溫方案，避免校園因裝設冷氣成為排碳大戶。

泰山國小總務主任涂明淮說，雖然校方是因硬體限制而無法裝冷氣，但天氣一熱師生就直覺想開冷氣，反而凸顯環境、能源教育的失敗，加上小學生好動，下課時在操場嬉戲流一身汗，之後回冷氣房上課反而對健康有害，所以校方的降溫策略，才會採取對自然環境、學生健康最友善的方式。

環境友善教育 一舉兩得

除了在校園頂樓鋪設可降溫的斜屋頂、定時灑水裝置外，校方還把握空間打造屋頂農場，除了有利下方教室降溫，還能提升師生食農教育，一舉兩得。此外，泰山國小的所有走廊都有定時噴霧裝置，充分利用水汽降溫，有些走廊還有攀藤綠簾能避免陽光直曬。

泰山國小校長李順銓說，他們是將整個校園視為一個微環境系統，利用水汽局部降溫後，空氣就會自然流通，有了風，師生也就不那麼難受了。

泰山國小曾在一○六年時拿下新北市低碳校園標章金熊獎。當時評審給他們的獲獎理由是，校方除了推動綠能、智慧節能外，還把能源教育、環境意識都充分整合到課程學習中。


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