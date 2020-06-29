搶救能源弱勢／藏在社會陰暗角落…「能源不正義」逐漸擴大

金山皇后鎮森林為在地弱勢學童成立的課輔班，透過與陽光伏特家合作在屋頂加裝太陽能板，不僅室內能降溫三度、每年售電回饋金，剛好能補貼老師薪資。但不是每個課輔班都這麼幸運，旭海小學堂、南投芳美社區清寒學童課輔班，仍在消耗著老舊電器，無形中浪費的能源，排擠本應用於飲食或師資的預算。

這群能源弱勢通常不屬於法定的兒福、身障機構，未能列入優惠電價範圍，但他們隱身在城市角落、偏鄉山區，在電費調整議題中被忽略，不僅是實質資源缺乏，也因缺乏能源知識，只能自立自強忍受高溫，甚至因為使用二手捐贈電器，讓電費更貴，也更擴大能源不正義。

在能源轉型的路上，近年逐漸有社會企業投入，陽光伏特家推動綠能投資平台，結合公益與公民電廠，與在地合作、挹注資源，新北泰山國小、菠爾社區等學校或社區也開始自力救濟，透過水霧、綠籬等方式節能，同時帶入能源教育，構思最合適的用電方式、精準控制用電，不再只關注電費帳單。

旭海小學堂等能源弱勢的家戶或類社福機構仍隱藏在每個角落，沒能跟上腳步。每當夏日電價開始，就成為他們的夢魘，他們面臨的不純粹是電費漲不漲，畢竟他們原本就願意減少使用能源，但在缺乏足夠的社會資源下，能源成本卻排擠家中的飲食、教育費，犧牲的不只是生活品質、也是犧牲健康。

台灣例行收支調查，將水電費與房租合併，很難看出能源占家庭支出比例，更難察覺能源弱勢的存在。

政府在推動能源轉型時，如何將撒錢式的節能家電補助，保留給最弱勢的家庭、機構，在汰換老舊電器時能避免二次傷害，確保每個人都能擁有能源正義，或透過社會企業、企業社會責任與在地合作，關注能源弱勢戶，儘管省下來的電對整體占比不高，對每一戶都是重要的改變。

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