搶救能源弱勢／改善硬體只能治標 治本要靠知識教育

台灣雖然沒有能源貧窮，但存在能源弱勢。文化大學行管系副教授陳潁峰指出，能源弱勢如果只靠改善硬體，當下或許能解決一部分問題，但五年後隨著技術規格落後，可能會出現新型態的能源弱勢。光給釣竿無法徹底改變能源弱勢，要讓能源弱勢者具備足夠知識，摸索可能的解決方案，才能一步步擺脫能源弱勢的困境。

位於新北市金山區的皇后鎮森林，是近年北海岸興起的露營區，皇后鎮森林團隊特助郭冠雄說，從一○七學年開始，每周固定三天，他聘請老師指導十三位學生，這些學童的父母親幾乎都在外地工作或農忙，根本無暇照顧孩童。陳潁峰觀察，能源弱勢除了因知識造成使用電器的經驗不足，也有一個定義是：能源支出造成生活品質的下降。

擺脫弱勢 化被動為主動

皇后鎮森林團隊幫助的家庭並非能源貧窮，但卻可能處於能源弱勢。陳潁峰指出，他反對靠「只給硬體」的方式去解決。

陳潁峰說，每個能源弱勢的個案，都可以透過引進講師，讓當地居民討論各種小型實作，重點在於想幫助的人，要扮演「夥伴」的角色，從知識提供者的角度，讓他們產出自己的想像，才有可能從一步一步，擺脫能源弱勢困境。

皇后鎮森林團隊特助郭冠雄（左），每周固定三天，聘請老師指導十三位學生，他下一步想跟綠電合作，期盼能將售電金額回饋在弱勢家庭孩童課輔計畫。 記者黃義書／攝影

全民電廠 售電回饋弱勢

郭冠雄指出，目前每周三次的課輔老師人事費，一年約十多萬，由公司贊助，但最近他覺得課程上還是有所不足，想要找一些才藝類課程。

要增加課程，資金怎麼來？郭冠雄表示，綠電是下一步合作的對象。台灣第一個綠能全民電廠「陽光伏特家」預計最多會在四座屋頂鋪滿太陽能板，不僅可以降溫三度，也將會有售電金額百分之四的回饋給金山區弱勢家庭孩童課輔計畫。

陽光伏特家共同創辦人陳惠萍表示，只以經濟模式來看，北海岸每日日照時數不到三小時，遠低於其他地方，但若以公民電廠價值來看，除了實質挹注課輔班資金，也有機會帶動更多屬於原本這塊能源弱勢的地區成長，包括能源教育、低碳觀光旅遊等。

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