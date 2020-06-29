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搶救能源弱勢／以德國為鑑 貧窮線下的危機
電力在德國已變成奢侈品。每年成千上萬戶家庭因付不出電費而遭斷電。根據聯邦網路機構對電力市場的監測報告，二○一八年德國有卅四點四萬戶家庭無法負擔電費，高昂的電費對窮人的衝擊最大，今年德國的電費預估還要上漲。
近年德國的電價持續攀升，一般家庭平均電費從二○○○年的每度約台幣四點六三元，上漲到二○一九年的每度約台幣十點一元，漲幅百分之一百一十六，家用電價是全球之冠。
德國電費上漲與需求或市場關係不大，但大致與政府干預有關。德國網站Stromreport指出，「自二○○○年以來，稅收和其他附加費用增加兩倍之多。德國政府徵收的稅費現在占電價一半以上。」
德國今年有四○三家電力公司將電價平均提高百分之五點三，「三口家庭每月電費約為八十九歐元（約台幣二九五○元），比十年前高出百分之廿七」。
近年來德國貧困情況正在上升，二○一七年的研究顯示，約一百卅四萬德國人生活在窮困或被認為是窮困的風險中，占總人口百分之十六。
能源貧窮導致無法使用基本電器，尤其在嚴酷的冬季。德國綠黨發言人萊曼說，必須做出改變以應對電費上漲和生活成本增加的問題，遭斷電者有一半是需要接受社會幫助的對象。
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