搶救能源弱勢／住頂樓加蓋 連地板都是熱的

現年七十歲的修女李惠蘭， 十六年來每天開著廂型車將屏東縣滿州鄉弱勢學童載到位於港口村的課輔班，四坪大的簡陋教室擺滿課桌椅，每到夏天熱得像烤爐。課輔班室內一台中古冷氣機故障多年，靠壁掛電風扇驅熱，有學童剛進教室本能喊熱；李惠蘭說，冷氣對她和孩子是奢侈品，修冷氣機要請師傅來太花錢，吹電扇就很享受了。

愛心課輔班 電費沒著落

不只南台灣的太陽毒辣，南投市芳美社區發展協會的學童課後輔導班，小朋友也在卅多度室溫揮汗複習功課，降溫的方法只有四支電風扇，教室內雖有三台冷氣，但因為電費沒著落不敢開，小朋友直喊「好熱喔。」

協會總幹事陳淑雲今年向聯合勸募申請兩名輔導老師經費，好不容易孩子有了學習動力，沒想到高溫成了大麻煩，如果太熱讓他們不想上課輔班，對孩子是很大損失。

屏東恆春基督教醫院在恆春半島原住民鄉輔導開設十多間學童課後輔導班，因應炎熱夏天，一半課輔班教室有裝冷氣機，一半靠電風扇驅熱，院方因經費有限，加上新冠肺炎疫情影響愛心捐款，課輔班老舊冷氣機壞了就只能靠電扇。

「課輔班經費有限，能省則省」，屏東縣獅子鄉吳姓課輔班老師說，中古冷氣壞了，大家就吹電風扇加扇子，電費一個月也省下不少。

照顧植物人 冷氣整天開

創世基金會屏東分院歷時五年多籌建新分院，新分院獨棟八層樓，目前有五十一名入住。為照顧植物人，冷氣幾乎廿四小時開啟，一年光電費預算就要兩百多萬，是創世在全國各分院中，電費預算最高者。

住在新竹的李小姐，廿多年前從印尼嫁來台灣，因先生家暴，她獨立撫養女兒。李小姐說，她和女兒住在頂樓加蓋房屋約十年，「夏天整間屋子沒有涼的地方，連地板都是熱的」，扣除五千元房租、生活費和女兒學費，薪水所剩無幾，即使近日氣溫動輒飆破卅六、卅七度，她仍捨不得開冷氣，每天半夜都被熱醒。

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