搶救能源弱勢／酷暑捨不得開冷氣 就怕付完電費沒餐費

高溫30多度的夜晚，5點7坪的小閣樓擠了十多名學童，這是屏東縣牡丹鄉旭海村「旭海小學堂」的日常。在擔心電費過高、無法打開冷氣的夜晚，學童擠在唯一的吊扇底下，設法在悶熱的空氣中，分到一點點奢侈的涼風。

錢在刀口上 掙扎於必需品與電費間

連日高溫，不少國人已打開冷氣，但在台灣各個角落仍有許多的家庭與社會機構，不僅開不起冷氣，電費負擔還排擠了他們生活必需品的預算，落入了「能源弱勢」的困境。

2011年福島核災後，各國紛紛推動能源轉型，但在轉型過程中卻常犧牲了弱勢者的權益。像是德國就因為推動能源轉型，持續走高的電價導致「能源貧窮」，2018年，德國有34.4萬戶家庭因付不起電費而遭斷電，在德國寒冷的冬天，這些家庭連基本的取暖設備都無法使用。

電費逾可支配所得10% 就是能源弱勢

能源貧窮是指一個家庭的電力、供暖、冷氣等能源開支，超過可支配所得的10%。聯合報系願景工程調查顯示，我國因電價相對較低，目前還未達到能源貧窮的標準，加上今年受到新冠肺炎疫情影響，我國調漲電價的可能性低，但目前台電仍處虧損，加上未來再生能源比重提高，近年各界呼籲要注意台灣電價走升對弱勢族群的衝擊。

獲贈二手家電 反而更耗電又破財

台灣不少社福團體與中低收入戶，接收外界捐贈的二手電器，其中不少老舊的冷氣與冰箱產生的電費，反而成為受捐贈者的龐大負擔，加劇了能源弱勢的問題。

旭海小學堂創辦人潘儀芳（右）幫社區長者量血壓、血糖。記者林澔一／攝影

獨居老人省電費 家裡沒水又沒電

能源弱勢遍及各地。在屏東，旭海小學堂課輔班電費超過捐款的兩成，每月的收入都必須在「開冷氣」與「買食物」之間掙扎；在牡丹，獨居老人為省錢，家中沒接水電多年，只能靠居服員接到外面洗澡。

旭海偏遠小漁村 人口外流資源少

旭海是座偏遠小漁村，青壯人口嚴重外流，村內非老即小，在旭海長大的「芳姊」潘儀芳，返鄉成立旭海小學堂近25年，除了陪伴放學後的孩童們做功課、學才藝、吃晚餐，二樓有幾台電腦讓學童課後遠距教學，孩子的父母生病，或家中的大人外出時，也會夜宿教室。

旭海小學堂去年多了一處空間大一些的鐵皮屋，讓阿公與阿嬤也能在這裡用餐、聚會，38名幼童、42名長者，開始有了寬裕些的空間。不過一到夏天，鐵皮屋下的高溫讓人難以承受，阿公阿嬤移到戶外的樹下乘涼，在室內寫作業的孩童因為高溫而躁動。

小朋友下課後，搭校車到旭海小學堂上課輔。鐵皮屋內吹著吊扇，這裡包吃包住、就像是孩子的第二個家。記者林澔一／攝影

夏季電費月破2萬 影響孩童吃飯錢

旭海小學堂不是沒有冷氣，但除非熱到大家都受不了，沒有人敢打開冷氣，因為每當夏季電價來臨時，每月超過2萬元的電費，幾乎超過小學堂的捐款與義賣收入的兩成。若電費超支，影響的就是處於發育中的孩童每日的餐食費。

台電節能工程師徐梧喬說，旭海小學堂用電量前三名是冷氣、熱水器和冰箱，改善方案可以改成變頻冷氣、熱水器加裝時控開關，冰箱別裝太滿、離牆遠一些，鐵皮屋上可裝灑水器降溫。

旭海小學堂的廚房要供應偏鄉孩童，還必須對外營業。二手冰箱塞滿食材，也產生高額電費。記者林澔一／攝影

「變頻冷氣省電，但哪買得起」

「我們知道變頻較省電，但哪買得起？」潘儀芳苦笑，經費捉襟見肘，已經難以購置新電器，善心人士捐贈的還能用就省著用。熱水器保持開啟，是因老人家若失禁，需要即時用熱水清理。小學堂幾年前曾嘗試裝設太陽能，但旭海當地的日照不穩、孩子們曾因此無法洗熱水澡，半年後放棄。灑水雖有助降溫，但水費又是一筆負擔。

旭海小學堂的故事，是台灣眾多能源弱勢的縮影。今年台灣電價上調的機會很低，但未來若電價走高，他們該怎麼辦？

聯合報系願景工程推出「搶救能源弱勢」專題，試圖找出解方。