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沈國榮：關稅非西進唯一考量

經濟日報 / 記者陳怡慈宋健生劉秀珍／專題報導
和大工業董事長沈國榮。記者葉信菉／攝影
和大工業董事長沈國榮。記者葉信菉／攝影

兩岸簽署ECFA前，一種常見說法為：ECFA有助企業根留台灣，汽機車零件業卻是提供相反的實證。和大工業董事長沈國榮分析，零件業者是否西進，關稅並非唯一考量，品牌廠的意向、其他成本、招商情況等等，很多時候影響力比關稅還大。

1949年次、現年71歲的沈國榮，6月21日卸任前已當了兩屆台灣科學園區公會理事長，旗下有三家公司：屬於汽機車零件類的和大與華豐輪胎、機械類的高鋒；他也是行政院副院長沈榮津擔任經濟部長時經常請益的對象，早在今（2020）年4月，沈榮津就致電詢問ECFA終止的影響，沈國榮說「汽車業影響小、機械類影響會大一點」。

ECFA貨貿早收實施後，台灣出口到大陸的汽車零件關稅，從原本平均稅率10%降至0%，儘管如此，十年下來，還是抵擋不住零件業者前仆後繼到大陸設廠。「應該過去的都過去了；不想過去、有核心技術的還是不會過去。」沈國榮說。

身為特斯拉（Tesla）的動力傳動系統零件供應商，和大目前是先把傳動系統所需的齒輪，出口到美國給特斯拉組裝，再由特斯拉把組裝好的傳動系統運到特斯拉上海廠組裝成電動車。

和大問過特斯拉好幾次，要不要到大陸設廠就近服務，特斯拉都說「時機成熟時，我們會通知你」。

沈國榮說，電動車廠現在還不想把兩個關鍵技術放到大陸：儲能系統、減速系統；和大雖然供應零件給上海的特斯拉，因為品牌商沒點頭，依舊得繞境美國。

ECFA降低了關稅壁壘，為何擋不住國內的汽機車與零件業者的西進潮？他分析，台灣出口到大陸需要運輸費、報關費，交貨期又長，加上早年大陸積極招商，給台商不少禮遇與優惠，「高級台灣人」被捧上去了，總要給些投資回饋。

國內的汽車廠和機車廠雖然都西進了，但是成績單並不好。裕隆集團的納智捷（LUXGEN）準備退出大陸市場；光陽（KYMCO）、三陽（SYM）等機車製造商也都做不大。

沈國榮說，「摩托車廠去大陸不行，他們學很快」。以本田（HONDA）機車來講，大陸的機車廠太聰明，把英文字母A跟O對調，推出「HANDO」牌，價格又便宜，外商能不被打趴嗎？

特斯拉 和大 ECFA

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