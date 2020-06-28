汽車業：ECFA一旦終止 影響有限

搭彰化客運往鹿港方向至第30站下車，老牌後視鏡大廠健生實業的總部就在附近，1萬坪大的廠區給人第一印象是乾淨，不因門口外牆成立於1950年的字眼而顯得老邁。

這家年產1,000多萬支汽、機車後視鏡、國內市占約97%的企業，2000年以前就是大陸工信部的領導率團訪台必到之處；隨著大陸車市快速發展、2009年汽車生產與銷售數量均超越美國成為世界第一，2010年兩岸簽署ECFA時，參訪熱潮已經降溫一半。

健生第二代、現年68歲的榮譽董事長莊健培，擔任台灣區車輛工業同業公會汽機車零件製造委員會主委十幾年了，他回憶，十年前商談ECFA時，車輛公會四大成員：汽車、機車、自行車、零件業，態度並不一致。

汽車業者爭取小汽車整車納入ECFA早收項目，零件業者非常支持車廠，「有汽車，自然有零件」，整車若能納入，對國家、整個業界都會很好。

機車業者則相當反對，擔心大陸的便宜機車登台後打壞市場；自行車業者競爭力強、很早就有世界觀，態度開放、贊成簽署。

「我們覺得好可惜，沒有爭取到整車」，莊健培說，當時最困難為，台廠必須獲得技術母廠同意，裕隆突破困難跟日產（NISSAN）談好，某個車種可從台灣外銷到大陸，另家車廠福特六和也談好了，結果整車還是沒能列入。

2000年以前就在車輛公會前理事長、現任裕隆集團決策委員林信義賞識下，從中華汽車採購部門轉任車輛公會秘書長的陳明德也表示，備受業界期待的整車無法納入ECFA早收，因大陸不放，「他們認為整車降到零關稅進去會打擊到他們」。

汽車零組件、自行車及其零組件列入ECFA早收項目有50項，占2011年大陸對台灣整體早收降稅項目數比率9.3%，車輛公會統計顯示，台灣汽車零件過去九年來出口到大陸的金額，屬於ECFA早收的比率從82.1%略降至73.2%，不過，整體出口到大陸的金額或ECFA早收金額，卻都是顯著減少。

2011年時，汽車零件出口到大陸的金額還有約3.3億美元，2019年已降至約2.2億美元，減幅33.3%；屬於ECFA早收部分，2011年約2.7億美元，2019年減至約1.6億美元，減幅40.7%。

陳明德分析，大陸政府逐步落實國產化比率，歐美日汽車大廠都去投資、我國零件廠也相繼西進，大陸無論生產規模、生產技術、研發能力、零件供應都已經到位，「台灣已經錯過大陸汽車市場的成長爆發期」。

健生第三代、目前負責督導健生廈門廠的副總莊勝閔預告，大陸對外資愈來愈開放，今年1月起新能源車可獨資設廠，特斯拉（Tesla）在上海的超級工廠拔得頭籌；2023年起，外資車廠不再需要跟當地車廠合資，大眾（Volkswagen）、賓士（Mercedes-Benz）、BMW等都可獨資經營，料將帶動新一波的零件廠登陸。

台灣汽車業錯過大陸市場的爆發成長期，連帶使得ECFA就算終止，影響也很有限。陳明德指出，大陸的零組件平均稅率，2018年時從原本平均10%降至6％，以去年ECFA早收汽車零件出口到大陸的金額新台幣50.4億元（約1.6億美元）估算，影響數僅約3億元。