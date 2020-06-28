ECFA商機難割捨 機械業喊擴大推動

「台灣機械業成為兆元產業，ECFA（兩岸經濟合作架構協議）扮演極為重要的推手角色！」台灣機械公會理事長柯拔希表示，ECFA利大於弊，業界希望兩岸政府展現智慧、對話協商，讓ECFA繼續、甚至擴大規模推動下去。

程泰集團董事長楊德華也高度期待兩岸持續推動ECFA。畢竟美中貿易戰導致大陸的供應鏈陸續往東南亞、印度等地移動，加上疫情衝擊，大陸當局勢必要維持內需市場，不能讓廠商跑光，否則恐將出現斷鏈危機。

楊德華表示，ECFA透過關稅減免，確實帶動兩岸機械產品交易活絡。早期台灣都是中小型機械廠過去對岸投資，ECFA實施後，對岸要求控制器等關鍵零組件須提高國產化比率，台資機械大廠開始去設廠，順勢搶攻當地內需市場，也擴大營運規模。

目前台灣工具機廠約有50餘家在中國大陸設廠，包括友嘉集團、程泰集團、東台集團、和大集團、金豐機器、協易機、百德機械、永進機械、台灣瀧澤、凱柏精密、上銀科技等。

兩岸ECFA早收清單539項產品中，機械類就占了107項，比重19.9%。受惠於ECFA的機械產品主要為工具機（不含綜合加工機）、產業機械（造紙、塑膠）、壓縮機，以及零組件如軸承、閥類等。

台灣機械公會統計，2019年台灣機械設備銷往大陸金額達82億美元，占我國機械設備出口比重29.5%，且銷往大陸項目達800多項。

統計2019年我國出口大陸ECFA清單內的機械類產品（84碼）總額為22.7億美元，占銷往大陸82億美元的27.7%，占2019年全年機械出口值277億美元約8.2%。

其中，2019年大陸自台灣進口工具機金額8.79億美元，屬於ECFA早收清單的有5.58億美元、占比63.5%；大陸自台灣進口塑橡膠機金額1.6億美元，屬於ECFA早收項目為1.1億美元，占比68.8%。

機械公會秘書長許文通表示，比較近十年機械產品的出口數據，ECFA生效前後，台灣整體機械產品出口到大陸的金額及占比雖未持續提升，但對列入早收清單的部分機械產品，提高在大陸市占率，的確有明顯助益。

如果ECFA終止，機械設備中，受影響較大為工具機和產業機械，其關稅由0恢復到5%至15%，預估會對台灣相關廠商出口競爭力或利潤率造成影響；原受惠的相關設備，在大陸市占可能下滑4至5個百分點，出口值減少0.8億至0.9億美元。

以此類推，合計影響機械總體出口至大陸金額約減少4.7億至5.3億美元，取平均值5億美元估算大約減少6%，約占總體機械出口值的1.8%。

ECFA推升台灣機械產業持續壯大，不過效果也是一體兩面。業界不諱言，ECFA帶動台灣機械產業快速發展，相對也把技術帶到對岸，大陸機械廠近幾年跳躍式成長，結果又回頭跟台灣機械產品低價競爭。

目前，台灣機械廠到大陸設廠，生產的設備多為中低階產品，因為大家都擔心，高端產品過去了「會不會被模仿？」

以日本為例，高端設備就不會輕易賣給台灣，和大集團旗下高鋒工業向日本購買龍門五面加工機，相關申請文件在日本大藏省躺了二年，到現在還沒審核放行。

楊德華與柯拔希都認為，不論ECFA是否繼續推動下去，廠商在加速分散生產基地與國際布局之際，維持核心競爭力，仍是各家業者必須要面對的課題。

以程泰集團為例，旗下程泰、亞崴早已在大陸設廠，兩岸各有分工。像程泰的CNC車床、亞崴的加工中心均在當地生產出貨，主要鎖定大陸內需及東南亞市場，較高階的車銑複合、大型龍門產品則仍留在台灣生產，搶攻歐美市場，維持全球競爭力。