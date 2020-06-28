柯拔希：洽簽FTA正是時候

台灣機械公會理事長柯拔希不諱言，他很擔心一旦兩岸ECFA終止，約10%的關稅負擔，很可能會讓台灣機械廠必須到大陸設廠。因為大陸市場太大了，業者如果想做大陸市場生意，勢必要到當地落戶。

柯拔希提醒，ECFA具有重要的指標意義，如果大陸終止ECFA，這對台灣爭取與其他國家洽簽自由貿易協定（FTA），可能會增加更多阻力。不過，美中貿易戰導致兩大強權國家關係緊張，反而也是台灣推動與其他國家洽簽FTA的好時機。他說：「如果美國跟台灣簽了FTA，其他親美國家與台灣簽FTA的意願也會提高。」

「台灣不能A也沒有，B也沒有！」柯拔希希望政府正視問題與時勢的迫切性。他說，新冠疫情過後，全球貿易保護主義勢必興起，屆時各國關稅調高，台灣更沒有競爭力，廠商又將何去何從？

柯拔希指出，機械公會與中國機械工業聯合會2011年簽訂「機械設備貨品貿易事宜會談備忘錄」，希望在平等互惠條件下，兩岸機械設備相同HS稅則，其關稅應相同，並以稅率低的一方為準，逐漸將關稅降至零。然而隨著兩岸情勢變化，仍無法達成目標。2014年起，包括數控車床等部分產品，甚至被要求採用兩岸產製的控制器，否則將無法再免關稅。

柯拔希說，這項限制，讓當時台灣工具機產業面臨無比困擾，但也反而促進了寶元、新代、台達電等台灣控制器廠商，在政府大力支持下積極發展起來。另一方面更促使發那科及三菱來台設廠，進一步提高零件在台採購比率。